Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Fah­rer­flucht

Ecken­tal – Am 23.12.2022, im Zeit­raum von 14.00 – 15.00 Uhr, ereig­ne­te sich eine Ver­kehrs­un­fall­flucht in Brand, Orchi­deen­stra­ße 35, oder in Eschen­au, Ecken­ta­ler Stra­ße 1, auf dem Park­platz der dor­ti­gen Dis­coun­ter. Bis­lang unbe­kann­te Per­son fuhr hier auf einem der bei­den Park­plät­ze mit sei­nem Fahr­zeug gegen den gepark­ten schwar­zen KIA des Geschä­dig­ten. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder dem Unfall­ver­ur­sa­cher geben kann, mel­det sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–514.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Dieb­stahl aus Briefkasten

Her­zo­gen­au­rach – In der Nacht vom 30.12.2022 auf den 31.12.2022 kam es in der Loh­ho­fer Stra­ße in Her­zo­gen­au­rach durch einen unbe­kann­ten Täter zu einem Dieb­stahl aus einem Brief­ka­sten. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach unter 09132/78090 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Kup­fer­ka­bel entwendet

Adels­dorf: In der Zeit von 02.01.23, 08.00 Uhr bis 03.01.23, 14.30 Uhr ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Per­so­nen auf einem Schrott­platz in der Indu­strie­stra­ße Kup­fer­ka­bel im Wert von meh­re­ren tau­send Euro. Zudem wur­de von den Tätern das Fen­ster eines Büro­con­tai­ners auf­ge­he­belt und diver­se Gegen­stän­de gestoh­len. Durch die Täter wur­de ein Bau­zaun beschä­digt wodurch sie Zutritt zum Gelän­de erhielten.

Zeu­gen, die ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Höchstadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.

Selbst­ent­zün­dung eines Komposthaufens

Adels­dorf: Am 04.01.23 gegen 02.40 Uhr wur­de in der Aischer Haupt­stra­ße ein Brand gemel­det der durch einen Nach­bar in einem Gar­ten bemerkt wor­den war. Die her­bei­ge­ru­fe­ne Feu­er­wehr konn­te den Brand löschen, der bereits auf die Hecke über­ge­sprun­gen war.

Sei­tens der Feu­er­wehr wird von einer Selbst­ent­zün­dung des Kom­post­hau­fens ausgegangen.

Es ent­stand gerin­ger Sachschaden.