Fein­staub­wer­te in der Sil­ve­ster­nacht wie­der auf hohem Niveau

Die Luft­qua­li­tät in Bay­ern hat sich im letz­ten Jahr für Stick­stoff­di­oxid (NO 2 ) wei­ter ver­bes­sert. Für Fein­staub PM 10 und PM 2,5 setz­te sich das nied­ri­ge Niveau der bei­den vor­an­ge­gan­ge­nen Jah­re fort. Das zeigt die Aus­wer­tung vor­läu­fi­ger Mess­ergeb­nis­se des Luft­hy­gie­ni­schen Lan­des­über­wa­chungs­sy­stems Bay­ern (LÜB). Das Sil­ve­ster­feu­er­werk führ­te wie vor den Pan­de­mie­jah­ren zu vor­über­ge­hend hohen Feinstaubwerten.

Für Stick­stoff­di­oxid wur­de im Jahr 2022 an 47 von 48 LÜB-Mess­sta­tio­nen der gel­ten­de Jah­res­mit­tel­grenz­wert von 40 µg/​m3 deut­lich unter­schrit­ten. Der bereits seit meh­re­ren Jah­ren zu beob­ach­ten­de rück­läu­fi­ge Trend setz­te sich fort. An der ver­kehrs­rei­chen LÜB-Mess­sta­ti­on Lands­hu­ter Allee in Mün­chen lag der Jah­res­mit­tel­wert bei 49 µg/​m3 (Vor­jahr: 51 µg/​m3). Der zweit­höch­ste Jah­res­mit­tel­wert für Stick­stoff­di­oxid wur­de mit 33 µg/​m3 in Nürn­berg an der Mess­sta­ti­on Von-der-Tann-Stra­ße ermit­telt. Der NO 2 -Stun­den­mit­tel­grenz­wert von 200 µg/​m3 wur­de an allen LÜB-Mess­sta­tio­nen zu jeder Zeit unter­schrit­ten. Zuläs­sig wären 18 Über­schrei­tun­gen im Kalenderjahr.

Durch die beim Feu­er­werk frei­ge­setz­ten Fein­stäu­be wur­den an den mei­sten Mess­sta­tio­nen für Fein­staub PM 10 zeit­wei­se deut­lich erhöh­te Wer­te gemes­sen. Am Neu­jahrs­tag wur­de der Tages­mit­tel­grenz­wert von 50 µg/​m3 nach vor­läu­fi­gen Daten kurz­zei­tig an 19 von 33 Mess­sta­tio­nen über­schrit­ten. Bereits am zwei­ten Neu­jahrs­tag wur­den kei­ne Über­schrei­tun­gen des Tages­mit­tel­grenz­wer­tes fest­ge­stellt. Je Mess­sta­ti­on und Kalen­der­jahr sind 35 Über­schrei­tun­gen des Tages­mit­tel­grenz­werts zuläs­sig. Ent­schei­den­den Ein­fluss auf die gemes­se­nen Fein­staub­kon­zen­tra­tio­nen haben unter­schied­li­che meteo­ro­lo­gi­sche Bedin­gun­gen wie Wind­ge­schwin­dig­keit oder Inver­si­on, die eine zügi­ge Luft­durch­mi­schung bewir­ken oder ver­hin­dern können.