Welt-Braille-Tag 2023

Heu­te ist Welt-Braille-Tag. Der 2019 von der Gene­ral­ver­samm­lung der Ver­ein­ten Natio­nen ins Leben geru­fe­ne Tag läu­tet den Monat der Braille-Schrift ein und rückt die außer­ge­wöhn­li­che Lebens­si­tua­ti­on seh­be­hin­der­ter Men­schen in den Fokus. Bereits 1825 ent­wickel­te der blin­de fran­zö­si­sche Päd­ago­ge Lou­is Braille das welt­weit genutz­te tak­ti­le Schrift­sy­stem. Er ermög­lich­te so blin­den und seh­be­hin­der­ten Men­schen das Lesen durch Berüh­rung – und damit die akti­ve Teil­ha­be an der Gesell­schaft. Das Schrei­ben mit dem Punk­te-System ist dank ein­fa­cher Hilfs­mit­tel, Scha­blo­ne und Grif­fel, möglich.

Baye­ri­sches Blindengeld

„Tage wie der heu­ti­ge hel­fen, die Öffent­lich­keit für die Belan­ge von seh­be­ein­träch­tig­ten Mit­bür­ge­rin­nen und Mit­bür­gern zu sen­si­bi­li­sie­ren“, so Dr. Nor­bert Koll­mer, Prä­si­dent der Lan­des­be­hör­de Zen­trum Bay­ern Fami­lie und Sozia­les (ZBFS, Bay­reuth). „Der Frei­staat Bay­ern lei­stet einen wich­ti­gen Bei­trag und unter­stützt Men­schen mit Seh­be­hin­de­rung in ihrer beson­de­ren Situa­ti­on mit dem Baye­ri­schen Blindengeld.“

Das ZBFS gewährt blin­den Men­schen mit Wohn­sitz in Bay­ern zum Nach­teils­aus­gleich Blin­den­geld in Höhe von aktu­ell 685 Euro pro Monat. Der­zeit bezie­hen über 14.800 Men­schen in Bay­ern die­se Lei­stung. Taub­blin­de Men­schen erhal­ten auf­grund ihrer außer­ge­wöhn­li­chen Situa­ti­on dop­pel­tes Blin­den­geld. Taub­blin­den­geld wird monat­lich aktu­ell an 376 Men­schen in Bay­ern ausgezahlt.

Auch hoch­gra­dig seh­be­hin­der­te und taub­seh­be­hin­der­te Men­schen kön­nen auf Antrag Unter­stüt­zungs­lei­stun­gen von der Lan­des­be­hör­de ZBFS erhal­ten – bay­ern­weit bezie­hen der­zeit 3325 Per­so­nen die­se Lei­stun­gen. Hoch­gra­dig seh­be­hin­der­ten Men­schen ste­hen dabei 205,50 Euro, taub­seh­be­hin­der­ten Men­schen 411 Euro pro Monat zum Nach­teils­aus­gleich zu. Die bar­rie­re­freie Antrag­stel­lung ist auf ZBFS – Antrag Baye­ri­sches Blin­den­geld (bay​ern​.de) möglich.

Im ver­gan­ge­nen Jahr 2022 zahl­te das ZBFS ins­ge­samt rund 86,85 Mil­lio­nen Euro Lei­stun­gen nach dem Baye­ri­schen Blin­den­geld­ge­setz (Bay­BlindG) an Berech­tig­te aus.

Mehr Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf unse­rer Home­page ZBFS – Baye­ri­sches Blin­den­geld (bay​ern​.de) unter https://​www​.zbfs​.bay​ern​.de/​m​e​n​s​c​h​e​n​-​b​e​h​i​n​d​e​r​u​n​g​/​b​l​i​n​d​e​n​g​e​ld/