Das Jah­res­schluss­kon­zert der Basi­li­ka-Kon­zert­rei­he für drei Trom­pe­ten und Orgel in der mit rund 400 Besu­chern voll besetz­ten und weih­nacht­lich glanz­voll geschmück­ten Neu­mann-Basi­li­ka zur Hei­lig­sten Drei­fal­tig­keit war ein gran­dio­ser und klang­vol­ler Konzerthöhepunkt.

„Trom­pe­ten­ga­la Herolds­berg“ nen­nen sich die drei Aus­nah­me­trom­pe­ter Chri­sti­an Bau­er und David und Cor­ne­li­us Lieb­ster die die ver­schie­den­sten Trom­pe­ten, von der Barock­trom­pe­te bis zum Flü­gel­horn in per­fek­ter Voll­endung beherr­schen. Der Aus­nah­me­or­ga­nist Georg Schäff­ner unter­stüt­ze das Trom­pe­ten­trio bei eini­gen Wer­ken von Carl Phil­ipp Ema­nu­el Bach (1714–1788) oder Anto­nio Dia­bel­li (1771–1858) nicht nur an der größ­ten Kir­chen­or­gel der Frän­ki­schen Schweiz, son­dern auch an der Pau­ke. Chri­sti­an Bau­er, von Beruf Bau­in­ge­nieur, lei­tet den Posau­nen­chor in Nürn­berg-Buchen­bühl und sei­nen Hei­mat­po­sau­nen­chor in Herolds­berg und ist außer­dem erster Trom­pe­ter meh­re­rer Posau­nen­chö­re wie dem Ensem­ble Hund­s­haup­ten. David und Cor­ne­li­us Lieb­ster haben bei­de Musik stu­diert und spie­len in ver­schie­den­sten Ensem­bles mit. Immer wie­der bran­de­te Applaus zwi­schen den Musik­stücken von Tele­mann, Bach, Vival­di oder Brit­ten auf und am Ende ern­te­ten die vier Musi­ker ste­hen­de Ova­tio­nen nach dem Lied „Nun dan­ket alle Gott“ von Sig­frid Karg-Elert (1877–1933). Der Erlös des Jah­res­schluss­kon­zerts kommt dem För­der­ver­ein „Freun­de der Basi­li­ka“ für sozia­le Pro­jek­te zugute.