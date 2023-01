Auch die dunk­len Mona­te laden zum Ent­decken der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg ein. Auf der Web­site www​.hei​mat​lot​se​.de gibt es vie­le Frei­zeit­tipps und Tou­ren­vor­schlä­ge auch für die kal­te Jah­res­zeit aus allen 15 Tou­ris­mus­re­gio­nen der Metropolregion.

„Von der Ver­gan­gen­heit in die Zukunft – Tra­di­ti­on meets Groß­stadt­fee­ling“ – auf der Hei­mat­rei­se durch Nürn­berg lässt sich auch bei fro­sti­gen Tem­pe­ra­tu­ren eini­ges ent­decken. Die Tour lotst Besu­che­rIn­nen auf einem span­nen­den Spa­zier­gang mit viel­fäl­ti­gen Sta­tio­nen durch die Stadt – Insi­der- und Kuli­na­rik­tipps inklu­si­ve. In ver­schie­de­nen Muse­en, wie dem Albrecht­Dü­rer-Haus oder dem Deut­schen Muse­um lässt sich der Käl­te trot­zen und auch Lego, Bar­bie & Co. sind nicht weit: Wem nach Spie­len zumu­te ist, der kann sich im Spiel­zeug­mu­se­um austoben.

Spiel­zeug satt gibt es auch im Nor­den der Metro­pol­re­gi­on: Im Deut­schen Spiel­zug­mu­se­um in Son­ne­berg war­ten 6.000 Spiel­wa­ren dar­auf ent­deckt zu wer­den. In Neu­stadt bei Coburg ist ab 5. Janu­ar das Muse­um der deut­schen Spiel­zeug­indu­strie mit Trach­ten­pup­pen-Samm­lung wie­der geöff­net. Die Hei­mat­rei­se vor Ort, „Die Glas­blä­ser und das Spiel­zeug – von Lauscha bis nach Son­ne­berg“, bie­tet aller­lei Anre­gun­gen für Wan­de­run­gen durch die idyl­li­sche Win­ter­land­schaft des Rennsteigs.

„Der Hei­mat­lot­se lie­fert Inspi­ra­ti­on für Aus­flü­ge zu allen Jah­res­zei­ten, bün­delt tol­le Frei­zeit­Tipps und inspi­riert zu span­nen­den Rei­sen in der Regi­on. Wir freu­en uns sehr, dass aus allen 15 Tou­ris­mus­re­gio­nen der Metro­pol­re­gi­on auch zahl­rei­che Kul­tur­ein­rich­tun­gen ver­tre­ten sind und dadurch die Viel­sei­tig­keit der Kul­tur- und Frei­zeit­sze­ne vor der eige­nen Haus­tü­re auf­ge­zeigt wird“, sagt Ulri­ke Sie­ben­haar, Geschäfts­füh­re­rin des Forums Hei­mat und Frei­zeit und Refe­ren­tin für Kul­tur, Welt­erbe und Tou­ris­mus der Stadt Bamberg.

Egal ob Fami­li­en­ban­de, Ener­gie­bün­del, Kul­tur­lieb­ha­ber oder Fein­schmecker – hier kommt jeder auf sei­ne Kosten. Wei­te­re inspi­rie­ren­de Pro­gramm­vor­schlä­ge für Tages­aus­flü­ge mit allen wich­ti­gen Infor­ma­tio­nen, gastro­no­mi­schen Tipps, Wis­sens­wer­tem zur Regi­on sind unter www​.hei​mat​lot​se​.de zu fin­den – mit GPX-Daten der Tou­ren, Hin­wei­sen für die besten Foto­Lo­ca­ti­ons. Mit jeweils einer Tour zei­gen sich die 15 Tou­ris­mus­re­gio­nen der Metro­pol­re­gi­on von ihrer besten Sei­te – von Coburg.Rennsteig bis zum Natur­park Alt­mühl­tal und vom Frän­ki­schen Wein­land bis zum Ober­pfäl­zer Wald und Baye­ri­schen Jura. Infor­ma­tio­nen sind gebün­delt ver­füg­bar und so bleibt mehr Ener­gie und Zeit für Wan­de­run­gen und Besu­che im Muse­um oder in eine der zahl­rei­chen Ther­men der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg. Die Web­site wird fort­lau­fend mit span­nen­den Hei­mat­rei­sen und zahl­rei­chen Frei­zeit­tipps für alle Jah­res­zei­ten erwei­tert. Vie­le Akti­vi­tä­ten und Hei­mat­rei­sen las­sen sich mit dem Ent­decker­Pass kom­bi­nie­ren, der Frei­zeit­kar­te der Metro­pol­re­gi­on mit vie­len Sparvorteilen.

Geför­dert wird das Pro­jekt vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um der Finan­zen und für Hei­mat aus dem Pro­gramm „Regio­na­le Identität“.