Am Bota­ni­schen Gar­ten bau­en Stu­die­ren­de eine Tele­fon­zel­le zu einem klei­nen Umsonst­la­den um

Tau­schen statt Weg­wer­fen ist das Mot­to, das hin­ter der Tele­fon­zel­le steht, wel­che im Dezem­ber am Ein­gang des Bota­ni­schen Gar­tens in Bay­reuth eröff­net wur­de. Das Pro­jekt mit dem Namen “Tausch­ka­bi­ne” ist ein Ort, an dem ver­schie­den­ste Gegen­stän­de nun unkom­pli­ziert getauscht wer­den können.

Hele­na Keim von den Orga­ni­sa­to­rin­nen des Pro­jekts erklärt das Prin­zip: “Gegen­stän­de, die noch gut funk­tio­nie­ren, aber nicht mehr benö­tigt wer­den, bringt man in die Tele­fon­zel­le. Das kann ein Haus­halts­ge­rät, wie zum Bei­spiel ein nie benutz­tes Waf­fel­ei­sen, sein. Ein ande­rer Mensch braucht viel­leicht genau die­sen Gegen­stand gut und nimmt ihn sich kosten­los mit. Im Grun­de funk­tio­niert der Ort wie ein Bücher­schrank, nur dass dort viel mehr als Bücher getauscht werden.”

Das Pro­jekt ist eine Initia­ti­ve von Stu­die­ren­den der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Viel Pla­nung und Vor­be­rei­tung hat es erfor­dert, bis die Tele­fon­zel­le an ihren fina­len Ort gekom­men ist. Man­che der Orga­ni­sa­to­rin­nen haben in der Zwi­schen­zeit ihr Stu­di­um an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth bereits abge­schlos­sen, sind dem Pro­jekt aber treu geblie­ben. Ganz dem Mot­to des Pro­jekts ent­spre­chend ist die Tele­fon­zel­le selbst ein von der Tele­kom aus­ran­gier­tes Modell und wur­de dafür aus Stutt­gart nach Bay­reuth trans­por­tiert. In vor­sich­ti­ger Zen­ti­me­ter­ar­beit haben schließ­lich Mit­ar­bei­ter vom Bota­ni­schen Gar­ten und von der Zen­tra­len Tech­nik der Uni­ver­si­tät die 350 kg schwe­re Tele­fon­zel­le in ihr Fun­da­ment gehoben.

“Es gibt in Bay­reuth schon eini­ge Orte, an denen Gegen­stän­de getauscht wer­den. Das Tran­si­ti­onHaus hat eben­so einen Umsonst­la­den und viel fin­det natür­lich auch online statt”, meint Luca Tho­mas, der eben­so Teil des Pro­jekt­teams ist. “Mit der Tausch­ka­bi­ne machen wir die Idee der Tausch­kul­tur und den Gedan­ken der Nach­hal­tig­keit noch prä­sen­ter und spre­chen mit dem Platz am Bota­ni­schen Gar­ten auch Leu­te an, die viel­leicht bis­her weni­ger von sol­chen Mög­lich­kei­ten wussten.”

Im Lau­fe des aktu­el­len Seme­sters wur­de die Tele­fon­zel­le nun fer­tig aus­ge­baut, hat einen fri­schen Anstrich bekom­men und kann ab sofort genutzt wer­den. Es lohnt sich also, beim näch­sten Besuch am Bota­ni­schen Gar­ten nach der Tele­fon­zel­le zu schau­en – viel­leicht fin­det sich dort ein schon lan­ger gewünsch­ter Gegenstand.