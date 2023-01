DGAI Ehren­na­del in Sil­ber für PD Dr. med. Georg Breu­er, Chef­arzt der Anäs­the­sie und Ärzt­li­cher Direk­tor am REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg

Die Deut­sche Gesell­schaft für Anäs­the­sio­lo­gie und Inten­siv­me­di­zin, kurz DGAI, hat die Ehren­na­del in Sil­ber an Priv.-Doz. Dr. med. Georg Breu­er, Chef­arzt der Anäs­the­sie und Ärzt­li­cher Direk­tor des REGIO­MED Kli­ni­kums Coburg verliehen.

Nach den Sta­tu­ten der DGAI wird „Mit­glie­dern, die im Enge­ren oder Erwei­ter­ten Prä­si­di­um der DGAI eine Funk­ti­on aus­ge­übt oder sich in ande­ren Gre­mi­en betä­tigt haben“, und sich in die­sen Funk­tio­nen beson­ders ver­dient gemacht haben, die Anäs­the­sie-Ehren­na­del in Sil­ber ver­lie­hen. Ins­be­son­de­re wur­den damit sei­ne her­aus­ra­gen­den Lei­stun­gen und sein jahr­zehn­te­lan­ges Enga­ge­ment im Bereich der Aus‑, Fort- und Wei­ter­bil­dung im Bereich der Anäs­the­sie gewür­digt. Eben­so war sei­ne Tätig­keit als Spre­cher des Arbeits­krei­ses „Prak­ti­sche Fer­tig­kei­ten“, bei der Erstel­lung des „Natio­na­len Kom­pe­tenz­ba­sie­ren­den Lern­ziel­ka­ta­lo­ges Medi­zin 2.0“ (NKLM 2.0) mit­ent­schei­dend für die­se Ehrung.

Dar­über hin­aus war Priv.-Doz. Dr. med. Breu­er maß­geb­lich bei der Erar­bei­tung der Muster­wei­ter­bil­dungs­ord­nung der Anäs­the­sio­lo­gie betei­ligt. Auch am REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg und im REGIO­MED-Ver­bund zeich­net sich PD Dr. Breu­er durch sei­ne umtrie­bi­ge Art aus. Als ärzt­li­cher Direk­tor in Coburg und als aka­de­mi­scher Lei­ter der Medi­cal School REGIO­MED sowie Spre­cher des Fakul­täts­ra­tes lie­gen ihm die Belan­ge der regio­na­len ärzt­li­chen Ver­sor­gung beson­ders am Herzen.

Fri­do­lin Rech, kom­mis­sa­ri­scher Kran­ken­haus­di­rek­tor des REGIO­MED Kli­ni­kums Coburg, zeigt sich durch die Aus­zeich­nung hoch erfreut und führt aus: „Wir freu­en uns gemein­sam mit Chef­arzt Dr. med. Breu­er über die hoch­ka­rä­ti­ge Aus­zeich­nung und gra­tu­lie­ren ihm von gan­zen Her­zen. Selbst­ver­ständ­lich sind wir vol­ler Stolz auf die gelei­ste­te Arbeit unse­res Chef­arz­tes der Anäs­the­sie hier vor Ort, als Pri­vat­do­zent und über sein bun­des­wei­tes Enga­ge­ment. Mit sei­ner medi­zi­ni­schen Kom­pe­tenz und sei­nem Netz­werk set­zen wir, auch als REGIO­MED-KLI­NI­KEN Ver­bund, neue Maß­stä­be, von wel­chen letzt­end­lich unse­re Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten profitieren.“