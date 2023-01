In der KUNST­GA­LE­RIE MARI­ON KOTY­BA im Ober­hacken 3 in Kulm­bach fin­det am Frei­tag, den 13. Janu­ar 2023 um 18:00 Uhr die Ver­nis­sa­ge der Aus­stel­lung LUTZ statt. Der Neu­dros­sen­fel­der Lutz-Ben­no Kracke zeigt in die­ser Aus­stel­lung sei­ne Male­rei aus 20 Jah­ren. Die Bil­der leben von der Far­be. Sie wird aus­pro­biert, zu- und anein­an­der gesetzt, als Flä­chen, Stei­fen, Lini­en sowie als Krei­se und Qua­dra­te. Die Far­be scheint sich selbst genug zu sein, sie braucht kei­ne Moti­ve, sie ist Tie­fe und per­spek­ti­ve nach innen.

Herz­li­che Ein­la­dung an alle Inter­es­sier­ten.

Die Aus­stel­lung kann vom 14.01. bis 10.03.2023 Do. + Fr. von 14-18 Uhr, Sa. von 12-15 Uhr und nach Ver­ein­ba­rung besich­tigt werden.