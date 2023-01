Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Sach­be­schä­di­gung an Auto in der Silvesternacht

COBURG. Einen Sach­scha­den von min­de­stens 1.000 Euro ent­stand nach einer mut­wil­li­gen Beschä­di­gung an einem VW in der Sil­ve­ster­nacht in der Cobur­ger Innenstadt.

Eine 70-Jäh­ri­ge hat­te ihr Fahr­zeug in der Zeit von Sams­tag, 16.30 Uhr, bis Sonn­tag, 4.30 Uhr auf einem Park­platz in der Hin­den­burg­stra­ße geparkt. In die­sem Zeit­raum beschä­dig­te eine bis­lang unbe­kann­te Per­son, ver­mut­lich mit einem Tritt, vor­ne rechts den Stoß­fän­ger des Fahrzeugs.

Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen Sach­be­schä­di­gung und bit­ten unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 um sach­dien­li­che Zeugenhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Betriebs­er­laub­nis ist erloschen

Kro­nach – Beam­te der PI Kro­nach kon­trol­lier­ten am ver­gan­ge­nen Mon­tag, gegen 15.00 Uhr in der Lud­wig­städ­ter Stra­ße in Kro­nach den Fah­rer eines Audi A5. Hier­bei wur­de fest­ge­stellt, dass am PKW meh­re­re tech­ni­sche Ver­än­de­run­gen vor­ge­nom­men wur­den, wel­che die Ver­kehrs­si­cher­heit erheb­lich nega­tiv beein­fluss­ten und somit die Betriebs­er­laub­nis erlo­schen war. Die Wei­ter­fahrt wur­de dem Fahr­zeug­füh­rer unter­sagt und ein Buß­geld­ver­fah­ren wird nun eingeleitet.

Orts­schild ist weg

Küps – Im Tat­zeit­raum vom Sams­tag bis Mon­tag ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die Orts­ta­fel der Gemein­de Küps im Bereich des Tann­lei­ten­weg. Der ent­stan­de­ne Ent­wen­dungs­scha­den wird in etwa auf 150 Euro bezif­fert. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Kon­takt zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Neu­stadt bei Coburg

Feu­er­werks­kör­per auf Auto geworfen

NEU­STADT B.COBURG, LKR. COBURG. Eine Del­le auf der Motor­hau­be und rund 200 Euro Scha­den ver­ur­sach­te ein bis­lang unbe­kann­ter Böl­lerwer­fer zwi­schen Sil­ve­ster und Neu­jahr im Stadtgebiet.

Sei­nen sil­ber­nen Opel Cor­sa hat­te ein 76-Jäh­ri­ger an Sil­ve­ster gegen 10 Uhr in der Rathen­au­stra­ße abge­stellt. Am Neu­jahrs­tag muss­te er zur Mit­tags­zeit eine Del­le in der Motor­hau­be, ver­ur­sacht durch einen Feu­er­werksböl­ler, fest­stel­len. Hin­wei­se auf den Täter nimmt die Neu­stadter Poli­zei unter der Tel.-Nr. 09568/94310 entgegen.

Haus­fas­sa­de durch Sil­ve­ster­ra­ke­te beschädigt

RÖDEN­TAL, LKR. COBURG. Ein bis­lang Unbe­kann­ter brann­te übers Sil­ve­ster­wo­chen­en­de im Stadt­teil Oes­lau eine Feu­er­werks­ra­ke­te ab und traf dabei die Außen­fas­sa­de eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in der Stra­ße „Lan­ger Rain“. Fol­gen des Tref­fers waren ein Loch im Putz sowie diver­se Ver­schmut­zun­gen. Der Sach­scha­den beläuft sich auf min­de­stens 200 Euro. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei zu melden.

Laden­die­bin­nen ertappt

NEU­STADT B. COBURG, LKR. COBURG. Lebens­mit­tel und Kos­me­tik­ar­ti­kel waren Objek­te der Begier­de von Laden­die­bin­nen, die am Mon­tag­nach­mit­tag beim Steh­len erwischt wurden.

Zunächst ent­wen­de­te eine 22-Jäh­ri­ge ver­pack­te Wurst­wa­ren im Wert von rund 80 Euro aus einem Dis­count­markt in der Bahn­hof­stra­ße. Dabei ver­steck­te die Frau die Nah­rungs­mit­tel im mit­ge­führ­ten Kin­der­wa­gen. Als sie kurz vor 14 Uhr den Super­markt ver­las­sen woll­te, sprach eine auf­merk­sa­me Mit­ar­bei­te­rin die Frau auf den Dieb­stahl an. Eine Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahls war die Folge.

Kurz vor 16.30 Uhr erwisch­te das Per­so­nal einer Dro­ge­rie in der Eis­fel­der Stra­ße zwei elf­jäh­ri­ge Mäd­chen beim Klau­en. Sie hat­ten es auf Schmink­ar­ti­kel im Gesamt­wert von gut 40 Euro abge­se­hen. Die Kin­der wur­den von der Poli­zei an ihre Eltern übergeben.

Zug gestoppt – Frau läuft zwi­schen Bahngleisen

NEU­STADT B. COBURG, LKR. COBURG. Weil sie zu Fuß auf den Bahn­schie­nen unter­wegs war, löste eine 35-jäh­ri­ge Neu­stadterin am Mon­tag­nach­mit­tag eine Gleis­sper­rung aus. Ein Regio­nal­zug aus Son­ne­berg muss­te gestoppt werden.

Kurz nach 13 Uhr erreich­te die Neu­stadter Poli­zei der Not­ruf über eine Frau auf den Bahn­glei­sen im Bereich des Neu­stadter Bahn­hofs. Meh­re­re Strei­fen­wa­gen eil­ten dar­auf­hin zum Ein­satz­ort und konn­ten eine 35 Jah­re alte Frau in der Nähe des Bahn­über­gangs an der Eis­fel­der Stra­ße antref­fen. Zuvor hat­ten Bahn­ar­bei­ter die Frau zwi­schen den Glei­sen fest­ge­stellt, als sie von Son­ne­berg kom­mend in Rich­tung Bahn­über­gang an der Lui­sen­stra­ße spa­zier­te. Trotz der Auf­for­de­rung des Bahn­per­so­nals den Gleis­be­reich unver­züg­lich zu ver­las­sen, setz­te die Frau ihren Fuß­marsch unbe­ein­druckt des­sen fort. Folg­lich stopp­ten die Bahn­mit­ar­bei­ter per Hand­zei­chen einen aus Son­ne­berg her­an­na­hen­den Regio­nal­ex­press. Über den Not­fall­ma­na­ger der Deut­schen Bahn muss­te auch eine Gleis­sper­rung ver­an­lasst werden.

Nach­dem Poli­zei­be­am­te die Frau wenig spä­ter auf­grif­fen, konn­te der Zug­ver­kehr nach weni­gen Minu­ten wie­der frei­ge­ge­ben wer­den. Die Gefähr­lich­keit ihres Fuß­mar­sches schien der Frau auch bei der Poli­zei­kon­trol­le nicht bewusst gewor­den zu sein, viel­mehr äußer­te sie ihr Unver­ständ­nis über das gan­ze Procedere.

Der Spa­zier­gang der 35-Jäh­ri­gen hat ein straf­recht­li­ches Nach­spiel. Die Frau wird sich wegen gefähr­li­chen Ein­griffs in den Bahn­ver­kehr ver­ant­wor­ten müs­sen und darf mit einer emp­find­li­chen Geld­stra­fe rechnen.