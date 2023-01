Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ver­miss­ter wohl­be­hal­ten zurück

BAM­BERG. Der seit dem zwei­ten Weih­nachts­fei­er­tag ver­miss­te Mann aus Bam­berg kehr­te wie­der wohl­be­hal­ten nach Hau­se zurück.

Der 52-Jäh­ri­ge ver­ließ am Mor­gen des 26. Dezem­bers sein per­sön­li­ches Umfeld und konn­te trotz tage­lan­ger, umfang­rei­cher Such­maß­nah­men nicht auf­ge­fun­den wer­den. Am Mon­tag­mor­gen begab er sich schließ­lich selbst­stän­dig zu einer Dienst­stel­le der Bun­des­po­li­zei in Ber­lin. Im Anschluss rei­ste der Mann auf direk­tem Weg zurück nach Bamberg.

Smart­watch wur­de aus PKW entwendet

BAM­BERG. Zwi­schen Frei­tag­abend und Sams­tag­früh wur­de aus einem schwar­zen VW-Pas­sat, der in der Pan­zer­lei­te abge­stellt war, eine schwarz/​grüne Apple Watch ent­wen­det. Die Uhr war in der Mit­tel­kon­so­le abge­legt und hat­te einen Wert von 250 Euro.

Hoher Sach­scha­den durch Krat­zer am BMW

BAM­BERG. Sams­tag­abend gegen 17:00 Uhr stell­te ein 50-Jäh­ri­ger sei­nen schwar­zen BMW X4 auf einem Park­platz in der Schle­si­er­stra­ße ab. Als er Sonn­tag­früh zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kam, muss­te er zwei Krat­zer an sei­nem Auto fest­stel­len. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Haus­tü­re wur­de beschädigt

BAM­BERG. Sonn­tag­früh gegen 3:00 Uhr wur­de eine Haus­tü­re in der Hart­mann­stra­ße beschä­digt. Unbe­kann­te schlu­gen dort den Glas­ein­satz ein und ver­ur­sach­ten einen Sach­scha­den in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Nach Schlag ins Gesicht Zahn verloren

BAM­BERG. Sonn­tag­mor­gen gegen 6:25 Uhr wur­de ein 25-Jäh­ri­ger in der Lan­gen Stra­ße auf Höhe Obst­markt von einem Unbe­kann­ten unver­mit­telt ins Gesicht geschla­gen, wodurch die Lip­pe auf­platz­te und er einen Zahn ver­lor. Der Unbe­kann­te floh anschlie­ßend mit sei­nem Bekann­ten in unbe­kann­te Richtung.

Von den Bei­den ist nur bekannt, dass sie wohl eine Glat­ze tru­gen und ver­mut­lich rus­si­scher Abstam­mung waren.

Die Poli­zei Bam­berg Stadt sucht nun nach Per­so­nen, die den Vor­fall beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Betrun­ken mit Fla­schen um sich geworfen

BAM­BERG. Sonn­tag­nach­mit­tag gegen ca. 16:00 Uhr konn­te ein Zeu­ge eine 40-Jäh­ri­ge dabei beob­ach­ten, wie sie mit Fla­schen um sich warf. Die Dame saß zu dem Zeit­punkt an einer Bus­hal­te­stel­le in der Würz­bur­ger Stra­ße. Der Zeu­ge konn­te wei­ter beob­ach­ten, wie sie eine Fla­sche gegen einen vor­bei­fah­ren­den Fahr­rad­fah­rer warf und die­sen am Ober­kör­per traf und ver­stän­dig­te dar­auf­hin die Poli­zei. Die stark alko­ho­li­sier­te Dame wur­de von der Poli­zei­strei­fe erst­mal in Gewahr­sam genom­men. Gesucht wird nun der von der Fla­sche getrof­fe­ne Rad­fah­rer, der nach der Attacke wei­ter­ge­fah­ren war. Die­ser wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

Zeu­gen nach Aus­ein­an­der­set­zung gesucht

BAM­BERG. Sonn­tag­früh gegen 7:30 Uhr kam es in der Bren­ner­stra­ße im Bereich des Bahn­hofs zu einer Aus­ein­an­der­set­zung mit meh­re­ren Betei­lig­ten. Dabei wur­den zwei Män­ner leicht ver­letzt. Ein Unbe­kann­ter schlug die Bei­den nie­der, wobei er von zwei wei­te­ren Unbe­kann­ten immer wie­der ermu­tigt wur­de und die­se wei­te­re Zeu­gen zurück­hiel­ten, die ein­grei­fen woll­ten. Die drei Unbe­kann­ten lie­fen anschlie­ßend in Rich­tung Zoll­ner­stra­ße davon, wor­auf­hin ihnen die Geschä­dig­ten folg­ten. Als dann einer der Drei­en noch ein Mes­ser zog, gaben die Geschä­dig­ten die Ver­fol­gung auf und lie­fen zur Poli­zei­dienst­stel­le in der Schild­stra­ße um den Vor­fall zu melden.

Die Unbe­kann­ten wer­den auf ca. 28 Jah­re geschätzt, waren ca. 180 – 190 cm groß, einer hat­te schwar­ze Haa­re zu einem Pfer­de­schwanz gebun­den, einer von ihnen schwar­ze Rasta und der Drit­te rot­blon­de Haa­re. Alle Drei tru­gen einen Bart.

Die Poli­zei Bam­berg Stadt sucht nun nach Per­so­nen, die den Vor­fall beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

MEM­MELS­DORF. Bereits am Mitt­woch, 28. Dezem­ber, zwi­schen 14.00 und 16.00 Uhr, beschä­dig­te ein Unbe­kann­ter das Gar­ten­tor-Schloss eines Anwe­sens in der Blu­men­stra­ße. Die Repa­ra­tur­ko­sten wer­den auf ca. 200 Euro geschätzt.

Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht? Mel­dun­gen bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

ZAP­FEN­DORF. Sach­scha­den von ca. 1.000 Euro rich­te­ten Unbe­kann­te in der Sil­ve­ster­nacht an einem Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten in der Bam­ber­ger Stra­ße an. Durch Feu­er­werk, dass im Aus­ga­be­schacht gezün­det wur­de, kam es zu einer Explo­si­on. Dabei öff­ne­te sich der Auto­mat an der Sei­te etwa 10 cm weit, so dass Ziga­ret­ten­packun­gen ent­wen­det wer­den konnten.

Wer hat ver­däch­tig­te Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

HIRSCHAID. Am Neu­jahrs­abend, gegen 21.50 Uhr, wur­de der Brief­ka­sten eines Anwe­sens am Kirch­platz durch gezün­de­te Böl­ler beschä­digt. Der dabei ange­rich­te­te Scha­den beläuft sich auf ca. 100 Euro. Zur Tat­zeit hielt sich eine Jugend­grup­pe am Tat­ort auf, die für die Beschä­di­gung in Fra­ge kom­men könn­te. Die ver­stän­dig­te Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Zeu­gen bzw. wei­te­re Geschä­dig­te wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

SON­STI­GES

STRUL­LEN­DORF. In eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le, die am Sonn­tag­vor­mit­tag in der Forch­hei­mer Stra­ße durch­ge­führt wur­de, geriet ein 38-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer. Wäh­rend der Über­prü­fung weh­te den ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten eine deut­li­che Alko­hol­fah­ne ent­ge­gen, so dass ein Alcotest durch­ge­führt wur­de. Die­ser erbrach­te einen Wert von 0,66 Pro­mil­le. Dar­auf­hin wur­de die Wei­ter­fahrt unter­bun­den. Der 38-Jäh­ri­ge muss nun mit einem Buß­geld sowie einem Fahr­ver­bot rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dieb­stahl

Grä­fen­berg. Am Sil­ve­ster­vor­mit­tag wur­de einer 54-Jäh­ri­gen wäh­rend des Ein­kaufs im hie­si­gen Ein­kaufs­cen­ter „Am Schön­feld“ – mög­li­cher­wei­se auch außer­halb auf dem Park­platz – ein schwar­zer Leder­geld­beu­tel samt Inhalt aus der Hand­ta­sche gestoh­len. Eine ehr­li­che Fin­de­rin hat die Geld­bör­se auf dem Park­platz des Ein­kauf­mark­tes lie­gen sehen und am Nach­mit­tag bei der Poli­zei Forch­heim abge­ge­ben. Das Bar­geld in Höhe von 200 Euro fehl­te jedoch. Sach­dien­li­che Beob­ach­tun­gen bzgl. des Dieb­stahls erbit­tet die Poli­zei Eber­mann­stadt, Tel. 09194/73880.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Betrun­ke­ner Rad­fah­rer von Pkw erfasst

LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag­abend befuhr ein 35-jäh­rier Mann mit sei­nem Pkw den Bür­ger­weg. Zeit­gleich über­quer­te ein 25-jäh­ri­ger Pedel­ec-Fah­rer an der Licht­zei­chen­an­la­ge, wel­che nicht in Betrieb war, die Stra­ße. Der Rad­ler war dun­kel geklei­det und hat­te kei­ner­lei Beleuch­tung an sei­nem Rad. Der Mann über­quer­te ohne die Geschwin­dig­keit zu ver­min­dern die Stra­ße und wur­de vom Pkw erfasst. Der 25-Jäh­ri­ge kam zu Fall, blieb jedoch unver­letzt. Ein Atem­al­ko­hol­test durch die auf­neh­men­de Poli­zei­strei­fe ergab einen Wert von 2,04 Pro­mil­le. Eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels war die Fol­ge. Den Unfall­ver­ur­sa­cher erwar­ten Anzei­gen wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs und Trun­ken­heit im Ver­kehr. Bei dem Unfall ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 1000 Euro.