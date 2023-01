Das KAB Bil­dungs­werk Bam­berg orga­ni­siert eine 5‑teilige Semi­nar­rei­he „Smart Sur­fer: Fit im digi­ta­len All­tag“, um Inter­es­sier­ten Ori­en­tie­rung und Sicher­heit in der digi­ta­len Welt zu ver­mit­teln. Wer teil­nimmt, erhält in fünf Ter­mi­nen Ant­wor­ten auf ver­schie­de­ne Fra­gen: Was ist das Inter­net? Wie nut­ze ich es? Wie ver­mei­de ich Risi­ken im Netz? Wie schüt­ze ich mei­ne Daten im Inter­net? Wie kom­mu­ni­zie­re ich im Netz?

Die Teil­nah­me­vor­aus­set­zun­gen sind ein eige­ner Lap­top oder ein eige­nes Tablet. Ter­mi­ne: 16.01., 23.01., 30.01., 06.02., 13.02.2023, 17:00 bis 20:00 Uhr. Ort: Tagungs­raum der KAB, Ein­gang C in der Lud­wig­stra­ße 25, 96052 Bam­berg.

Für KAB-Mit­glie­der ist die Teil­nah­me kosten­frei, für Nicht-Mit­glie­der fällt eine Gebühr von ins­ge­samt 50 Euro an.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dun­gen bis 09.01.2023 unter www​.kab​-bam​berg​.de/​b​i​l​d​u​n​g​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen.