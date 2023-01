Höchstadt a.d. Aisch: Hund beißt Polizisten

Höchstadt: Bereits am 31.12.2022 gegen 10.00 Uhr, wur­de ein jun­ger schwar­zer Hund gemel­det, der zwi­schen Kleb­heim und Buch auf der Stra­ße her­um­lief. Mit­tels einer Hals­schlin­ge woll­ten der Mit­tei­ler und ein Poli­zei­be­am­ter den Hund auf der Brücke über der A3 fixie­ren, was jedoch nicht gelang. Der Hund griff dar­auf­hin unver­mit­telt den Poli­zei­be­am­ten an und biss die­sen mehr­fach in den Arm. Durch einen her­bei­ge­zo­ge­nen Hun­de­füh­rer konn­te der Hund dann ein­ge­fan­gen werden.

Er wur­de ins Tier­heim Erlan­gen ver­bracht, da er kein Hals­band trug und der ein­ge­pflanz­te Chip nicht regi­striert war. Der Poli­zist muss­te zur medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung ins Kran­ken­haus ver­bracht werden.

Die Hun­de­be­sit­zer wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei in Höchstadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.