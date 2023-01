Beschäf­tig­te des Land­rats­am­tes wur­den von Land­rat Her­mann Ulm nach lang­jäh­ri­ger Tätig­keit verabschiedet.

Frau Hil­de Kraus wur­de am 12. August 1974 beim Land­rats­amt Forch­heim als Ste­no­ty­pi­stin im Sozi­al­amt ein­ge­stellt. Seit­dem Okto­ber 1987 war sie dem Bereich „Ver­kehrs­we­sen – Kfz-Zulas­sungs­stel­le“ als Sach­be­ar­bei­te­rin zuge­teilt. Sowohl der kom­plet­te Schal­ter­be­trieb mit dem täg­li­chen Publi­kums­ver­kehr, wie Neu­zu­las­sun­gen, Umschrei­bun­gen, Hal­ter­wech­sel, Außer­be­trieb­set­zun­gen, als auch All­ge­mei­ne Aus­künf­te, gehör­ten zu Ihrem Auf­ga­ben­ge­biet. Mit Ablauf des 30. Sep­tem­ber 2022 ging Sie nun in den wohl­ver­dien­ten Ruhestand.

Frau Rita Metz­ner wur­de am 01. Sep­tem­ber 1975 als Aus­zu­bil­den­de im Beruf Ver­wal­tungs­an­ge­stell­te beim Land­rats­amt Forch­heim ein­ge­stellt. Nach erfolg­rei­chem Abschluss der Aus­bil­dung war Sie in ver­schie­de­nen Berei­chen ein­ge­setzt, wie „Kreis­käm­me­rei“, „Kul­tur­amt“, „Wirt­schafts­för­de­rung, ÖPNV, Schul­bus­ver­kehr und Kreis­ent­wick­lung“. Seit 01. Okto­ber 2002 war sie bis zuletzt im Bereich „Kul­tur, VHS und Sport“ ein­ge­setzt. Ihr Auf­ga­ben­ge­biet umfass­te die Tätig­keit als Geschäfts­füh­re­rin im Rah­men des Pro­jek­tes „LEA­DER plus“ – Kul­tur­er­leb­nis Frän­ki­sche Schweiz e.V. Mit Ablauf des 31. Dezem­ber 2022 geht sie nun in den wohl­ver­dien­ten Ruhestand.

Land­rat Her­mann Ulm bedank­te sich bei den lang­jäh­ri­gen Beschäf­tig­ten für die erbrach­ten Dien­ste für den Land­kreis Forchheim.

Dienst­ju­bi­lä­en:

Frau Bian­ca Alt (25 Jahre)

Herr Tobi­as Dittrich (25 Jahre)

Herr Ste­phan Stüh­ler (25 Jahre)

Frau Ange­li­ka Eisen (25 Jahre)

Frau Alex­an­dra Schmitt (25 Jahre)

Frau Maria Nekol­la (40 Jahre)

Frau Rena­te Saf­fer-Rop­pelt (40 Jahre)