Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Sil­ve­ster­nacht in Erlangen

Die Sil­ve­ster­nacht war für die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt zwar ereig­nis­reich, ver­lief jedoch wei­test­ge­hend ruhig und ohne grö­ße­re Pro­ble­me. Die Erlan­ger Innen­stadt war auf­grund der mil­den Tem­pe­ra­tu­ren sehr gut besucht, es herrsch­te jedoch eine fried­li­che und aus­ge­las­se­ne Stimmung.

In der Gabels­ber­ger Stra­ße ent­zün­de­te sich, ggf. durch Pyro­tech­nik, Unrat unter einem Bal­kon. Durch den Brand kam es zu einem Gebäu­de­scha­den an der Fas­sa­de und im Kel­ler des Anwe­sens. Die Bewoh­ner des Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses, konn­ten nach Abschluss der Lösch­ar­bei­ten wie­der in ihre Woh­nun­gen zurück­keh­ren. Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen hier­zu wer­den durch die Kri­mi­nal­po­li­zei übernommen.

Ins­ge­samt kam es zu 12 Poli­zei­ein­sät­zen wegen diver­ser Klein­brän­de, vor allem in Müll­ei­mern oder bei abge­la­ger­ten Abfäl­len. Hier­bei kam es jeweils zu klei­ne­ren Sach­schä­den, Per­so­nen wur­den nicht ver­letzt. In der Erlan­ger Süd­stadt konn­te durch Nach­barn beob­ach­tet wer­den, wie ein Müll­ei­mer von zwei Jugend­li­chen ange­zün­det wur­de. Die­se wur­den vor Ort von einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt ange­trof­fen und ihren Eltern über­ge­ben. Bei­de Jugend­li­che erwar­tet eine Anzei­ge wegen Sachbeschädigung.

Durch Böl­ler­wür­fe in eine fei­ern­de Men­schen­men­ge vor dem E‑Werk, in der Erlan­ger Innen­stadt, wur­den meh­re­re Per­so­nen leicht ver­letzt und ihre Klei­dung erlitt leich­ten Sach­scha­den. Bis zum Ein­tref­fen der Strei­fen, waren die Täter jedoch bereits geflo­hen. Eine Fahn­dung nach die­sen, ver­lief lei­der ergebnislos.

Zeu­gen einer Unfall­flucht in der Nürn­ber­ger Stra­ße in Erlan­gen gesucht

Am 31.12.2022 zwi­schen 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr park­te eine geschä­dig­te Erlan­ge­rin ihren PKW in der Nürn­ber­ger Stra­ße (Innen­stadt) in Erlan­gen am Fahr­bahn­rand. Dort wur­de ihre gesam­te Fahr­zeug­sei­te durch einen unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer zer­kratzt und beschä­digt. Die­ser ver­ließ dar­auf­hin den Unfall­ort, ohne sich um den Scha­den zu küm­mern. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt bit­tet Zeu­gen, wel­che einen Unfall beob­ach­ten konn­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 0911/760–0 zu melden.

Kind durch Hun­de­biss verletzt

Kurz vor Mit­ter­nacht erschrak in Erlan­gen-Büchen­bach ein jun­ger Misch­lings­hund auf­grund des lau­ten Sil­ve­ster­feu­er­werks so sehr, dass er sich an sei­ner Besit­ze­rin vor­bei­quetsch­te und aus dem Wohn­an­we­sen floh. Die Besit­ze­rin woll­te kurz vor­her ihre Woh­nung ohne den Hund ver­las­sen. Der Hund sprang dann auf der Stra­ße einen dort fei­ern­den 10-jäh­ri­gen Jun­gen an und biss die­sen ins Gesicht. Die Besit­ze­rin konn­te ihren Hund wie­der ein­fan­gen und zurück in die Woh­nung brin­gen. Der 10-jäh­ri­ge Jun­ge erlitt schwe­re Gesichts­ver­let­zun­gen und wur­de in die Chir­ur­gie des Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum ver­bracht. Die Hun­de­be­sit­ze­rin erwar­tet eine Anzei­ge wegen fahr­läs­si­ger Körperverletzung.

Gefähr­li­che Kör­per­ver­let­zung am Erlan­ger Hauptbahnhof

Am 31.12.2022 gegen 20:00 Uhr, kam es am Erlan­ger Haupt­bahn­hof zu einer Kör­per­ver­let­zung zwi­schen meh­re­ren Jugend­li­chen. Die­se gerie­ten auf­grund einer vor­an­ge­gan­gen Aus­ein­an­der­set­zung in der Ver­gan­gen­heit wie­der in Streit. Der Geschä­dig­te wur­de von zwei der Jugend­li­chen geschla­gen und getre­ten. Vor dem Ein­tref­fen meh­re­rer Strei­fen der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und der Bun­des­po­li­zei, flo­hen die­se jedoch. Der Geschä­dig­te wur­de leicht ver­letzt in die Chir­ur­gie des Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Erlan­gen ver­bracht. Die Ermitt­lun­gen zu den unbe­kann­ten Tätern wur­den aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Forth – Am Sil­ve­ster­abend, gegen 17.45 Uhr, konn­te von Anwoh­nern der Fort­her Haupt­stra­ße ein lau­ter Knall in der Nähe der Tank­stel­le ver­nom­men wer­den. Bei der Nach­schau wur­de fest­ge­stellt, dass ein Ver­tei­ler­ka­sten eines Tele­kom­mu­ni­ka­ti­on Anbie­ters, durch einen Böl­ler erheb­lich beschä­digt wur­de. Hier­durch brach die Tele­kom­mu­ni­ka­ti­on in die­sem Bereich zusam­men, sodass ein Teil der Anwoh­ner kei­ne Fern­seh- und Inter­net­ver­bin­dung mehr hat­te. Die Poli­zei Erlan­gen-Land sucht in die­sem Zusam­men­hang Zeu­gen, die Hin­wei­se zu den Tätern geben kön­nen. Die­se wer­den gebe­ten sich unter der Tel. 09131/760514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­tio­nen Her­zo­gen­au­rach und Höchstadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -