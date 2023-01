HEROLDS­BACH. Kurz nach 00:00 Uhr muss­te die Feu­er­wehr Herolds­bach aus­rücken, weil in der Wim­mel­ba­cher Stra­ße, infol­ge der Sil­ve­ster­knal­le­rei, eine Thu­ja-Hecke in Brand gera­ten war. Das Feu­er konn­te schnell gelöscht wer­den. Für zwei grö­ße­re Thu­ja-Pflan­zen kam jedoch jede Hil­fe zu spät. Der Scha­den wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Aus­lö­ser dürf­te laut Feu­er­wehr eine abge­stürz­te Feu­er­werks­ra­ke­te gewe­sen sein.

FORCH­HEIM. Kurz nach halb eins ent­zün­de­te sich im Anhorn­weg eben­falls eine Hecke, nach­dem ein Anwoh­ner sei­ne abge­brann­ten Feu­er­werks­kör­per an den Stra­ßen­rand und zur Hecke gescho­ben hat­te. Der Brand wur­de durch die Forch­hei­mer Feu­er­wehr gelöscht. Der Scha­den wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

FORCH­HEIM. Eben­falls kurz nach halb eins brann­te am Selts­am­platz eine Müll­ton­ne ab. Auch hier ver­mu­te­te die Feu­er­wehr Sil­ve­ster­feu­er­werk als brandursächlich.

FORCH­HEIM. Mit ent­blöß­tem Ober­kör­per und einem Mes­ser in der Hand stürm­te ein Betrun­ke­ner, gegen 01:00 Uhr, in der Sil­ve­ster­nacht in die Wache der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim. Der jun­ge Mann schlug im Vor­raum mehr­fach gegen die Schei­be und schrie wie­der­holt, dass er fest­ge­nom­men wer­den möch­te. Dem kurz danach hin­zu­ge­kom­me­nen Vater des 18jährigen gelang es dann, sei­nem Sohn das Mes­ser abzu­neh­men. Der 18jährige wur­de anschlie­ßend in den Haft­raum ver­bracht, wo er sei­nen Rausch von über 1,7 Pro­mil­le aus­schla­fen durf­te. Da er nie­man­den bedroht hat­te, wird sei­ne Akti­on, zumin­dest in straf­recht­li­cher Hin­sicht, für ihn kei­ne Fol­gen haben. Eine Mel­dung an die ent­spre­chen­den Ämter ergeht jedoch.

FORCH­HEIM. Eben­falls die Sil­ve­ster­nacht in der Aus­nüch­te­rungs­zel­le ver­brin­gen, durf­te ein 25jähriger aus Gel­sen­kir­chen. Der mit 2 Pro­mil­le alko­ho­li­sier­te Mann wur­de dabei beob­ach­tet, wie er, gegen 02:00 Uhr, am Para­de­platz meh­re­re Schil­der der Bau­stel­len­ab­si­che­rung umwarf. Auf­grund sei­ner star­ken Alko­ho­li­sie­rung und erhöh­ten Aggres­si­vi­tät wur­de er in Gewahr­sam genom­men. Die Schil­der konn­ten wie­der auf­ge­stellt wer­den. Ein Scha­den ist nicht entstanden.