Am 01.01.2022, gegen 00:15 Uhr, ereig­ne­te sich in der Pödel­dor­fer Stra­ße in Bam­berg ein Ver­kehrs­un­fall mit einer schwer ver­letz­ten Per­son. Zum Unfall­zeit­punkt befuhr ein Fahr­zeug­füh­rer mit sei­nem Pkw die Pödel­dor­fer Stra­ße stadt­ein­wärts. Hier­bei über­sah er einen Fuß­gän­ger, wel­cher sich zu die­sem Zeit­punkt auf der Fahr­bahn befand. Durch den Anstoß wur­de der Fuß­gän­ger schwer ver­letzt und muss­te ins Kran­ken­haus gebracht wer­den. Die genaue­ren Umstän­de des Unfalls sind Gegen­stand wei­te­rer Ermittlungen.