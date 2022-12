„Lich­ter­kin­der auf die­ser Erde leuch­ten wie Ster­ne am Him­mel­zelt. So wie Sankt Mar­tin schen­ken sie Freu­de in alle Her­zen auf die­ser Welt.“

Die­ser Lied­text aus einem moder­nen Kin­der­lied „von Kin­dern für Kin­der“ stand als Sinn­bild für unse­ren Besuch am 20. Dezem­ber in der Kin­deron­ko­lo­gie des Uni­ver­si­täts­kli­ni­kums Erlan­gen. Wir freu­en uns sehr, das Pro­jekt von Jean­ni­ne Rauch mit einer Geld­spen­de von 250€ unter­stüt­zen zu kön­nen und so ein biss­chen Freu­de in die Her­zen der jun­gen Krebs­pa­ti­en­ten zau­bern zu kön­nen. Lie­be­voll packt sie gemein­sam mit ihrem Mann jedes Jahr unzäh­li­ge Geschen­ke, die tra­di­tio­nell vor Weih­nach­ten an die jüng­sten Pati­en­ten ver­teilt werden.

Wir, das sind Chri­sti­na Rod­ler und Vere­na War­ter, Chor­lei­te­rin und Betreue­rin vom Kin­der­chor „Die Popp­stern­la“ aus Pop­pen­dorf / Herolds­bach. Wir betreu­en und för­dern in unse­rem Kin­der- und Jugend­chor knapp 35 Kin­der und Jugend­li­che im Alter von 5 bis 17 Jah­ren, mit denen wir jede Woche je 45 Minu­ten pro­ben. Wir sin­gen, spie­len und lachen gemein­sam, haben über das Jahr ver­teilt vie­le ver­schie­de­ne Auf­trit­te, bie­ten aber auch ande­re Frei­zeit­an­ge­bo­te an, die nichts mit Chor und Gesang zu tun haben. Rund­um gesagt: wir haben mei­stens eine schö­ne und lusti­ge Zeit mit­ein­an­der. Wir sind dank­bar dafür und soll­ten es wahr­schein­lich noch viel mehr wert­schät­zen, denn uns wird bewusst, dass lei­der nicht alle Kin­der die Vor­tei­le einer solch unbe­schwer­ten Kind­heit haben.

Aber viel­leicht holen wir doch etwas wei­ter aus, um zu erzäh­len, wie es zu unse­rem Besuch kam…

Am Sams­tag, den 12. Novem­ber 2022 fand der nun­mehr 14. Later­nen­um­zug in Pop­pen­dorf statt, den tra­di­ti­ons­ge­mäß der Kin­der­chor des Gesang­ver­eins Lie­der­kranz Pop­pen­dorf ver­an­stal­tet. Auch die­ses Jahr konn­ten wir hier wie­der zahl­rei­che Fami­li­en aus der Gemein­de und umlie­gen­den Ort­schaf­ten begrüßen.

Nach dem gemein­sa­men Umzug mit vie­len schö­nen bun­ten Later­nen und Lie­dern fan­den sich auch die­ses Jahr wie­der alle Teil­neh­mer im Hof der Fami­lie Mau­ser zusam­men, um bei Kin­der­punsch, Glüh­wein, Bier, Mar­tins­bre­zel, Leb­ku­chen und Brat­wurst­bröt­chen ein paar schö­ne gesel­li­ge Stun­den zu ver­brin­gen. Der Auf­tritt des Kin­der­chors „Die Popp­stern­la“ mit Lie­dern zum The­ma Herbst und St. Mar­tin ver­süß­te den Anwe­sen­den den Abend wie jedes Jahr unge­mein. Natür­lich durf­te hier auch die Geschich­te des Hei­li­gen St. Mar­tins nicht fehlen.

Und so wie St. Mar­tin mit dem frie­ren­den Bett­ler sei­nen Man­tel groß­zü­gig teil­te, woll­ten auch wir als Kin­der­chor unse­re Spen­den­ein­nah­men die­ses Abends tei­len. Für uns war von Anfang an klar: wir wol­len unse­re Ein­nah­men tei­len mit Kin­dern, denen es gesund­heit­lich nicht so gut wie uns geht. So sind wir bei unse­ren Recher­chen auf Frau Rauch und ihr Weih­nachts­wunsch­pro­jekt auf­merk­sam gewor­den, wel­ches wir ger­ne unter­stüt­zen wollten.

Von Her­zen brach­ten unse­re Kin­der­chor­kin­der den Spen­den­check und zau­ber­ten hof­fent­lich vie­le Lächeln in vie­le Kin­der­ge­sich­ter hier am UKER.