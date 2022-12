Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Kin­der und Jugend­li­che hat­ten es auf Feu­er­werk abgesehen

Beam­te der Erlan­ger Poli­zei wur­den am Don­ners­tag gleich zwei Mal geru­fen, nach­dem Kin­der bzw. Jugend­li­che Feu­er­werks­kör­per ent­wen­det hatten.

Gegen 15 Uhr ver­such­te sich ein 15-jäh­ri­ger Schü­ler in einem Erlan­ger Ver­brau­cher­markt Feu­er­werk zu „besor­gen“. Er öff­ne­te eine Packung mit Böl­lern und steck­te die­se in sei­ne Jacken­ta­sche. Dabei wur­de der Jugend­lich vom Laden­de­tek­tiv beobachtet.

In einem grö­ße­ren Stil klau­ten drei Kin­der im Alter von 12 bzw. 13 Jah­ren. Das Trio betrat die Abtei­lung mit den Feu­er­werks­ar­ti­keln. Ein jeder von ihnen „bedien­te“ sich. Die Packun­gen mit dem Feu­er­werk steck­ten sie unter ihre Klei­dung. Nach­dem die Poli­zei hin­zu­ge­ru­fen wur­de, fan­den die Beam­ten bei den drei Kin­dern noch wei­te­re Feu­er­werks­kör­per, die sie zuvor aus einem ande­ren Geschäft ent­wen­det hatten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Sturz aus drei Metern Höhe

Herolds­berg / Klein­ge­schaidt – Am Don­ners­tag, 29.12.2022, ereig­ne­te sich in den Mor­gen­stun­den im Orts­teil Klein­ge­schaidt ein Unfall in einer Scheu­ne. Ein 57-jäh­ri­ger Mann stürz­te vom Dach­bo­den ca. drei Meter in die Tie­fe. Durch die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr konn­te der Mann gebor­gen und durch die Besat­zung eines Ret­tungs­hub­schrau­bers ärzt­lich erst­ver­sorgt wer­den. Nach ersten Erkennt­nis­sen erlitt der Mann durch den Sturz meh­re­re Frak­tu­ren. Zur wei­te­ren Abklä­rung wur­de er in ein Kran­ken­haus verbracht.

Poli­zei­in­spek­tio­nen Her­zo­gen­au­rach und Höchstadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -