Es soll eine klei­ne Freu­de für die Kin­der sein, die Weih­nach­ten oder einen Geburts­tag im Kran­ken­haus ver­brin­gen: Die Land­ju­gend Plö­ssen Bay­reuth hat­te in der Vor­weih­nachts­zeit dazu auf­ge­ru­fen, klei­ne Geschen­ke zu packen – für Kin­der, die die Fest­ta­ge im Kran­ken­haus ver­brin­gen müs­sen. Katha­ri­na Her­tel und Anna­le­na Wal­ter haben die lie­be­voll gepack­ten Päck­chen kurz vor den Fei­er­ta­gen an Ilo­na Gol­la, päd­ago­gi­sche Lei­tung under Kin­der­kli­nik, übergeben.

Ilo­na Gol­la freut sich sehr über das Enga­ge­ment und bedankt sich im Namen der Kin­der­kli­nik: „Wenn Kin­der Fei­er­ta­ge wie Weih­nach­ten in der Kli­nik ver­brin­gen müs­sen, mache ich ihnen ger­ne eine klei­ne Freu­de“, sagt sie. Spen­den­ak­tio­nen wie die der Land­ju­gend Plö­ssen Bay­reuth hel­fen ihr dabei. Die ersten Päck­chen haben bereits in den Weih­nachts­ta­gen Kin­der­au­gen zum Strah­len gebracht, ein paar hat sie aber noch in pet­to. „Für beson­de­re Situa­tio­nen oder einen Geburts­tag, der im Kran­ken­haus gefei­ert wer­den muss“, sagt sie. Das Aus­packen ist dabei nicht nur für die Kin­der, son­dern auch für Gol­la eine Über­ra­schung, denn den Inhalt ken­nen nur die Spen­der. Ein klei­ner Hin­weis auf Geschlecht und Alter hilft aber, beim Ver­tei­len das rich­ti­ge Geschenk auszuwählen.