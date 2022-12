Damm­bruch im Hain verhindert

Dra­ma­ti­sche Stun­den im Früh­jahr 2017 im Hain: Biber hat­ten den Damm an der Sten­gel­al­lee zwi­schen lin­kem Reg­nitz­arm und Hol­ler­gra­ben unter­höhlt. Es droh­te eine Sturz­flut, die erheb­li­chen Scha­den an der Alt­stadt hin­ter­las­sen hät­te. Der Damm­bruch konn­te ver­hin­dert wer­den – auch dank des ehren­amt­li­chen Biber-Bera­ters Jür­gen Voll­mer, der durch Fach­wis­sen und per­sön­li­chem Ein­satz half. Für sei­ne gro­ßen Lei­stun­gen im Bereich des Natur- und Umwelt­schut­zes wur­de dem Biber-Bera­ter, zustän­dig für Stadt und Land­kreis, vom Bun­des­prä­si­den­ten Frank-Wal­ter Stein­mei­er bereits im Novem­ber 2022 die Ver­dienst­me­dail­le der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land verliehen.

Voll­mer erhielt die Ordens­aus­zeich­nung, weil er sich durch sein lang­jäh­ri­ges ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment sowohl im Stadt­ge­biet als auch im Land­kreis über­durch­schnitt­lich für Natur und Umwelt ein­setzt und als fach­kun­di­ger Ansprech­part­ner geschätzt wird. Über­reicht wur­de die Medail­le durch Land­rat Johann Kalb, Wolf­gang Metz­ner, Drit­ter Bür­ger­mei­ster der Stadt Bam­berg, und die stell­ver­tre­ten­den Land­rä­te Bru­no Kell­ner und Johan­nes Maciejonczyk.

In der Fest­re­de wur­den sei­ne für die Ehrung grund­le­gen­den Ver­dien­ste bei­spiel­haft auf­ge­zählt. So gehört Voll­mer als Grün­dungs­mit­glied seit 1988 der Natur­schutz­wacht der Natur­schutz­be­hör­de am Land­rats­amt an und steht im regel­mä­ßi­gen Aus­tausch mit Bür­ge­rin­nen und Bür­gern, um über das The­ma Natur- und Arten­schutz aufzuklären.

Dar­über hin­aus hat sich Voll­mer 2013 zum Biber-Bera­ter aus­bil­den las­sen. Hier ist er für den Land­kreis sowie die Stadt Bam­berg kom­pe­ten­ter Ansprech­part­ner für häu­fig auf­tre­ten­de Kon­flik­te zwi­schen Mensch und Biber und gilt als Bera­ter für Land­wir­te zur Prä­ven­ti­on und Ver­mei­dung von Schä­den durch Biber.

Zugleich Wie­sen­brü­ter-Bera­ter

Seit 2017 arbei­tet Voll­mer auch als Wie­sen­brü­ter-Bera­ter für das Lan­des­amt für Umwelt und betreut eine Kie­bitz­ko­lo­nie bei Wals­dorf. Als Mit­glied im Baye­ri­schen Jagd­ver­band und Revier­päch­ter küm­mert sich Voll­mer sowohl um die Belan­ge der Jagd als auch um die Hege und den Schutz des Wildes.