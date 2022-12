Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Mit vol­lem Ein­kaufs­wa­gen an der Kas­se vorbei

BAM­BERG. Mit einem extrem drei­sten Laden­dieb hat­te es die Poli­zei Bam­berg am Mitt­woch­nach­mit­tag zu tun. Der 39-Jäh­ri­ge wur­de von dem Laden­de­tek­tiv dabei beob­ach­tet, wie er mit einem voll bela­de­nen Ein­kaufs­wa­gen den Super­markt in der Pödel­dor­fer Stra­ße ver­ließ, ohne die Ware im Gesamt­wert von ca. 130 Euro zu bezah­len. Der Laden­de­tek­tiv stell­te den 39-Jäh­ri­gen zur Rede und infor­mier­te die Polizei.

Im Lau­fe des Mitt­wochs wur­den der Poli­zei Bam­berg-Stadt wei­te­re Dieb­stäh­le gemel­det. Aus wei­te­ren Super­märk­ten wur­den Lebens­mit­tel im Wert von ca. 35 Euro ent­wen­det. Zwei wei­te­re Män­ner wur­den beob­ach­tet, wie sie eine Win­ter­jacke im Wert von 300 Euro aus einem Beklei­dungs­ge­schäft am Max­platz entwendeten.

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Zwi­schen Frei­tag­abend und Sams­tag­nach­mit­tag wur­de ein auf­fäl­li­ges Kin­der­fahr­rad vor einem Anwe­sen am Hein­richs­damm ent­wen­det. Das schwarz/​grün/​blaue Fahr­rad hat einen schwarz-blau­en Sport­sat­tel und noch einen Wert von ca. 270 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Drei Fahr­zeu­ge inein­an­der geschoben

BAM­BERG. Diens­tag­nach­mit­tag befuh­ren drei Fahr­zeu­ge den Ber­li­ner Ring und woll­ten von dort aus nach rechts auf den Münch­ner Ring abbie­gen. Ein vor­aus­fah­ren­der 48-Jäh­ri­ger Opel-Cor­sa-Fah­rer muss­te auf der Abbie­ge­spur ver­kehrs­be­dingt anhal­ten. Ein dahin­ter fah­ren­der 59-Jäh­ri­ger brem­ste eben­falls sei­nen Opel-Zafi­ra ab, was aber der drit­te Fah­rer eines VWs zu spät bemerk­te und auf­fuhr. Durch den Auf­prall wur­den alle drei Fahr­zeu­ge zusam­men­ge­scho­ben. Der ins­ge­samt ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Der Zafi­ra-Fah­rer wur­de durch den Zusam­men­stoß leicht verletzt.

Beim Abbie­gen übersehen

BAM­BERG. Mitt­woch­nach­mit­tag woll­te eine 23-Jäh­ri­ge mit ihrem Nis­san von der Bug­er Stra­ße nach links auf den Münch­ner Ring auf­fah­ren, über­sah dabei einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten 67-jäh­ri­gen BMW-Fah­rer und es kam zum Zusam­men­stoß. Durch den Auf­prall wur­de der BMW auf eine Ver­kehrs­in­sel gescho­ben und beschä­dig­te dort eine Fuß­gän­ger­am­pel und Ver­kehrs­schil­der. Die bei­den Fahr­zeu­ge wur­den so sehr beschä­digt, dass sie abge­schleppt wer­den muss­ten. Es ent­stand ein Gesamtsach­scha­den in Höhe von ca. 30.000 Euro. Der BMW-Fah­rer muss­te leicht ver­letzt ins Kli­ni­kum Bam­berg ver­bracht wer­den. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin blieb unverletzt.

Fah­rer hat­te zu viel getankt

BAM­BERG. Ein auf­merk­sa­mer Ver­kehrs­teil­neh­mer unter­rich­te­te die Poli­zei Bam­berg am Mitt­woch­abend über einen Schlan­gen­li­ni­en­fah­rer auf der B26 von Bisch­berg aus kom­mend Rich­tung Hafen. Außer­dem fuhr er mit sei­nem Mer­ce­des-Bus teil­wei­se sehr lang­sam und mit Warn­blink­an­la­ge. Auch die Gegen­fahr­bahn wur­de von ihm immer wie­der genutzt. Strei­fen der Poli­zei Bam­berg konn­ten den 56-Jäh­ri­gen dann auf einem Pend­ler­park­platz in Unter­haid anhal­ten. Dort wur­de schnell das Ver­hal­ten des 56-Jäh­ri­gen klar, er puste­te einen Alko­hol­wert von 3,84 Pro­mil­le. Sein Fahr­zeug­schlüs­sel und der Füh­rer­schein wur­den noch vor Ort sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

RAT­TELS­DORF. Unbe­kann­te Die­be lie­ßen ein Ver­kehrs­zei­chen „Vor­fahrt gewäh­ren“ im Wert von ca. 500 Euro mit­ge­hen. Das Schild stand an der Kreis­stra­ße zwi­schen Rat­tels­dorf und der Land­kreis­gren­ze im Ein­mün­dungs­be­reich der Gemein­de­stra­ße nach Zapfendorf.

Wer hat zwi­schen 14. und 21. Dezem­ber ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht bzw. wer kann Hin­wei­se zum Ver­bleib des Ver­kehrs­zei­chens geben? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

BISCH­BERG. Abge­pack­te Waren im Wert von 2.500 Euro ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter aus einem Con­tai­ner auf dem Gelän­de eines Ein­kaufs­mark­tes in der Haupt­stra­ße. In der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag brach der Täter ein Vor­hän­ge­schloss am Con­tai­ner auf und ent­nahm eine Viel­zahl von Kar­tons. Zum Abtrans­port dürf­te ein Pkw oder Trans­por­ter erfor­der­lich gewe­sen sein.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Wer hat Erkennt­nis­se zu Täter oder Fahr­zeug? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Fahr­zeug­brand führt zu Unfall und Störungen

A 73 / FORCH­HEIM. Der Brand eines Autos war der Grund für einen Unfall mit vier Fahr­zeu­gen und Ver­kehrs­stö­run­gen auf der Auto­bahn in Rich­tung Bam­berg am Mitt­woch­nach­mit­tag. Der Gesamt­scha­den liegt im mitt­le­ren fünf­stel­li­gen Bereich. Gegen 15:30 Uhr wur­de die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg wegen eines bren­nen­den BMW auf Höhe von Forch­heim ver­stän­digt. Kurz zuvor bemerk­te der Fah­rer des Autos, dass etwas an sei­nem Fahr­zeug nicht stimm­te und hielt rechts an. Nach­dem der 29-Jäh­ri­ge aus­stieg, schlu­gen bereits Flam­men aus dem Motor­raum. Trotz des raschen Ein­sat­zes der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Forch­heim war das Auto nicht mehr zu ret­ten und brann­te aus. Der BMW-Fah­rer blieb hin­ge­gen unver­letzt. Die Lösch­ar­bei­ten führ­ten zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen in Rich­tung Bam­berg, wodurch es gegen 17:00 Uhr zu einem Auf­fahr­un­fall am Stau­en­de mit ins­ge­samt vier Fahr­zeu­gen kam. Auch hier ver­letz­te sich glück­li­cher­wei­se kei­ner der Betei­lig­ten. Aller­dings lag die Scha­dens­bi­lanz die­ses Nach­mit­ta­ges bei fast 50.000 Euro. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg hat zum Her­gang des Bran­des und des Ver­kehrs­un­falls die Ermitt­lung aufgenommen.

Erheb­li­che Män­gel festgestellt

B 505 / HIRSCHAID, Lkr. BAM­BERG. Die Fahrt eines 47-jäh­ri­gen Berufs­kraft­fah­rers war am Mitt­woch­mit­tag vor­erst been­det. Neben Ver­stö­ßen gegen die Lenk- und Ruhe­zei­ten war auch sein Last­wa­gen nicht ord­nungs­ge­mäß. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg ermit­telt daher gegen den Mann. Die Poli­zei­be­am­ten hiel­ten das Fahr­zeug gegen 12:45 Uhr auf der Bun­des­stra­ße 505 auf Höhe Hirschaid an, da es ihnen bereits vor­her mit deut­lich über­höh­ter Geschwin­dig­keit auf­ge­fal­len war. Die­ser Ver­dacht bestä­tig­te sich auch bei der Kon­trol­le, wobei beim Aus­le­sen des Fahr­ten­schrei­bers auch Ver­stö­ße gegen die gesetz­li­chen Lenk- und Ruhe­zei­ten zum Vor­schein kamen. Dar­über hin­aus stell­ten die Beam­ten fest, dass durch Umbau­ten des Füh­rer­hau­ses sein Sicht­feld beein­träch­tig war und die Ladung unzu­rei­chend gesi­chert war. Zudem wie­sen ein Rei­fen und die Kar­kas­se sei­nes Anhän­gers erheb­li­che Män­gel auf, wes­halb die Poli­zi­sten die Wei­ter­fahrt des Man­nes bis zur Wie­der­her­stel­lung der Ver­kehrs­si­cher­heit des Gespan­nes unter­ban­den. Zudem lei­te­te die Strei­fe ein Buß­geld­ver­fah­ren gegen den Fah­rer ein.

Bay­reuth / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Ein­bruch in Tankstelle

BAY­REUTH. Unbe­kann­te dran­gen in der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch gewalt­sam in eine Tank­stel­le in Bay­reuth ein. Sie ent­wen­de­ten aus dem Ver­kaufs­raum Waren im Wert von meh­re­ren tau­send Euro und flüch­te­ten. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Der Betrei­ber der Tank­stel­le am Mera­ni­er­ring stell­te am Mitt­woch­mor­gen fest, dass Ein­bre­cher über die auf­ge­bro­che­ne Schie­be­tü­re ins Inne­re der Räum­lich­kei­ten gelangt waren. Die Täter hat­ten es vor­ran­gig auf Tabak­wa­ren abge­se­hen und stah­len hier­von eine grö­ße­re Men­ge. Anschlie­ßend flüch­te­ten sie uner­kannt und hin­ter­lie­ßen einen Sach­scha­den in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Wer hat in der Zeit von Diens­tag, 19 Uhr, bis Mitt­woch, 7 Uhr, ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Bereich der Tank­stel­le am Mera­ni­er­ring in Bay­reuth gese­hen oder ande­re ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dieb­stahl eines Anhängers

Egloff­stein. Im Zeit­raum von Mon­tag bis Diens­tag wur­de aus einem Car­port im Orts­teil Die­ters­berg ein sil­ber­far­be­ner Kfz-Tan­deman­hän­ger der Mar­ke Hum­baur ent­wen­det. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 1200 Euro.

Die Poli­zei Eber­mann­stadt hat Ermitt­lun­gen wegen Dieb­stahls auf­ge­nom­men und erbit­tet Zeu­gen­hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 09194/7388–0

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Eggols­heim. Am Don­ners­tag­mor­gen gegen 02:25 Uhr wur­de im Stadt­ge­biet Forch­heim ein 20-jäh­ri­ger Sko­da-Fah­rer wegen sei­nes defek­ten Abblend­lichts einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Bei Besich­ti­gung des Fahr­zeu­ges konn­ten die Beam­ten eine Beschä­di­gung an der vor­de­ren, rech­ten Fahr­zeug­front fest­stel­len. Der 20-jäh­ri­ge Fah­rer gab auf­grund des­sen einen zuvor pas­sier­ten Ver­kehrs­un­fall zu, bei dem er nach einem Wild­wech­sel mit einem Ver­kehrs­schild kol­li­dier­te. Die­sen Unfall hat er jedoch nicht bei der Poli­zei gemel­det, son­dern sei­ne Fahr fort­ge­setzt, um Freun­de abzu­ho­len. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfallort.

Dieb­stäh­le

Wie­sent­hau. Am Mitt­woch zwi­schen 11:00 Uhr und 13:15 Uhr ent­wen­de­te ein bis­her unbe­kann­ter Täter ein Pedel­ec der Mar­ke Haibike/​Hardnine 5.0, in der Far­be grau/​grün, am Wan­der­park­platz zum Wal­ber­la. Das Fahr­rad mit halb­ho­her Quer­stan­ge war mit­tels Schlos­ses gesi­chert und besitzt einen Zeit­wert von ca. 2.800,- Euro. Hin­wei­se zum Ver­bleib des Fahr­ra­des wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Tele­fon­num­mer 09191/7090–0 entgegen-genommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

BTM-Anzei­ge nach Eisenbahnbesuch

LICH­TEN­FELS. Mitt­woch­nacht wur­de eine Poli­zei­strei­fe auf zwei jun­ge Män­ner auf­merk­sam, wel­che sich auf der Kin­der­eisen­bahn am Markt­platz auf­hiel­ten. Die bei­den muss­ten sich im Anschluss einer Kon­trol­le unter­zie­hen. Bei einem 19-Jäh­ri­gen konn­ten die Beam­ten in des­sen mit­ge­führ­ter Bauch­ta­sche Betäu­bungs­mit­tel-Uten­si­li­en mit Mari­hua­na-Resten auf­fin­den, wel­che sicher­ge­stellt wur­den. Den Beschul­dig­ten erwar­tet eine Anzei­ge nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Schrau­ben in Auto­rei­fen angezeigt

MICHELAU/LANDKREIS LICH­TEN­FELS. Eine 27-jäh­ri­ge Frau erstat­te­te Anzei­ge bei der Poli­zei wegen Sach­be­schä­di­gung an ihrem Pkw. Die­sen hat­te sie zur Tat­zeit am Don­ners­tag­nach­mit­tag auf ihrem Pri­vat­grund in der Markt­z­eul­ner Stra­ße in Schwür­bitz abge­stellt. Ein unbe­kann­ter Täter beschä­dig­te den vor­de­ren lin­ken Auto­rei­fen mit einer Schrau­be, wel­che in der Lauf­flä­che steck­te. Ver­mut­lich sind noch mehr Pkw-Rei­fen beschä­digt wor­den. Die Geschä­dig­ten wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 zu melden.