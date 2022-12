Auf ein Neu­es! Zum Abschluss des Jah­res 2022 trifft medi bay­reuth am Don­ners­tag­abend erneut auf die BG Göt­tin­gen. Erst vor einer Woche stan­den sich bei­de Mann­schaf­ten in Nie­der­sach­sen gegen­über. Die Par­tie, die auf­grund der im Umfeld der Spar­kas­sen Are­na bevor­ste­hen­den Bom­ben-Besei­ti­gung ver­scho­ben wer­den muss­te, hat­ten die Veil­chen für sich ent­schei­den können.

Am Don­ners­tag­abend – Tip-Off: 19:00 Uhr – wer­den die Kar­ten nun aber neu gemischt und medi bay­reuth geht mit viel Schwung aus dem gewon­ne­nen Ober­fran­ken­der­by ins Rück­spiel gegen die Veil­chen. Die Par­tie des 12. Spiel­tags in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga ist für medi bay­reuth das sech­ste Heim­spiel in die­ser Serie. Drei der bis­he­ri­gen fünf Spie­le in der Ober­fran­ken­hal­le konn­ten Basti­an Doreth & Co. für sich ent­schei­den und so hofft man natür­lich auch gegen Göt­tin­gen, den Heim­vor­teil mit der laut­star­ken Unter­stüt­zung der eige­nen Fans im Rücken nut­zen zu kön­nen. Tickets für das Heim­spiel gegen die BG Göt­tin­gen gibt es noch ONLINE oder an der Abendkasse.