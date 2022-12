Podo­lo­gie in neu­en Räumlichkeiten

Bereits seit April 2021 bie­tet Irma Hey­mann aus Kulm­bach podo­lo­gi­sche Dienst­lei­stun­gen an. 2020 schloss die gelern­te Fuß­pfle­ge­rin ihre Aus­bil­dung zur Podo­lo­gin in Baden-Baden ab und war in die­sem Beruf seit April 2021 in den Räum­lich­kei­ten der Dia­be­to­lo­gi­schen Pra­xis Dr. med. Rasche in der Mel­ken­dor­fer Stra­ße tätig. Am heu­ti­gen Mitt­woch konn­te Irma Hey­mann nun ihre neue Pra­xis im frisch sanier­ten Geschäfts­haus im Kres­sen­stein 30 eröff­nen. Zusam­men mit Fuß­pfle­ge­rin Vere­na Hein­zel und der ange­hen­den Podo­lo­gin Lea Moel­sow bie­tet sie dort eine Viel­zahl pfle­ge­ri­scher und medi­zi­ni­scher Behand­lung rund um die Füße an. „Füße haben mich schon immer inter­es­siert und fas­zi­niert“, erzählt Irma Hey­mann und blickt auf ihre neue Pra­xis: „Durch mei­ne fun­dier­te und pra­xis­ge­stütz­te Aus­bil­dung bie­te ich ein brei­tes Lei­stungs­spek­trum an, wobei ich auf die Behand­lung von ein­ge­wach­se­nen Nägeln spe­zia­li­siert bin“.

Neben zahl­rei­chen wei­te­ren Gästen war auch Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann bei der Eröff­nung der Pra­xis am Kres­sen­stein zu Gast und wünsch­te Irma Hey­mann und ihrer Mit­ar­bei­te­rin alles Gute und stets zufrie­de­ne Patienten.

Die Pra­xis hat mon­tags, mitt­wochs und frei­tags geöff­net, diens­tags und don­ners­tags besteht die Mög­lich­keit zu Haus­be­su­chen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­det man unter www​.podo​lo​gie​-kulm​bach​.de