„Leben hel­fen“ – Ganz nach die­sem Unter­neh­mens­mot­to spen­det medi­team regel­mä­ßig an die heil­päd­ago­gi­schen Kin­der- und Jugend­wohn­grup­pen Cross­Over in Forch­heim und Trunstadt

Seit vie­len Jah­ren unter­stützt der Spe­zia­list für qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge medi­zi­ni­sche Hilfs­mit­tel den über­re­gio­na­len Jugend­hil­fe­trä­ger iSo – Inno­va­ti­ve Sozi­al­ar­beit schon. Die­ses Jahr ging eine Spen­de in Höhe von 2.000€ an die heil­päd­ago­gi­schen Kin­der- und Jugend­wohn­grup­pen Cross­Over in Forch­heim und Trunstadt.

Hier leben Kin­der und Jugend­li­che, die aus schwie­ri­gen fami­liä­ren Ver­hält­nis­sen kom­men. Ihre Eltern sind gegen­wär­tig nicht in der Lage, alle erzie­he­ri­schen Auf­ga­ben zu über­neh­men. Die Ein­rich­tun­gen in Forch­heim und Trun­stadt bie­ten Raum für Wohl­erge­hen, Iden­ti­täts­fin­dung und Ent­wick­lung. Ziel ist es, die Kin­der in eine selbst­be­stimm­te Zukunft mit lebens­prak­ti­schen Hil­fe­stel­lun­gen zu beglei­ten und eine Rück­füh­rung in die Fami­li­en zu ermög­li­chen. Die Nach­fra­ge nach sol­chen Betreu­ungs­plät­zen in sta­tio­nä­ren Kin­der- und Jugend­wohn­grup­pen steigt seit Jahren.

Wirk­sam­keit durch regio­na­len Fokus

Die­ser Pro­ble­ma­tik wid­met sich iSo mit einem beson­de­ren regio­na­len Ansatz. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf einer inten­si­ven und fami­li­en­ana­lo­gen Arbeit mit aus der Umge­bung stam­men­den Kin­dern und Jugend­li­chen, son­dern auch auf einer engen Zusam­men­ar­beit mit den Ange­hö­ri­gen und Her­kunfts­fa­mi­li­en. Durch die direk­te Her­kunfts­sy­stem­ar­beit wird das Ziel des Brücken­bau­ens zwi­schen Eltern und Kind und schließ­lich die Rück­füh­rung in das natür­li­che Fami­li­en­sy­stem nach­hal­tig ver­folgt. „Um Kin­der lang­fri­stig in die Fami­li­en zurück­füh­ren zu kön­nen, bedarf es inten­si­ver Arbeit mit den Eltern, Ange­hö­ri­gen bzw. dem sozia­len Umfeld der Kin­der. Durch den regio­na­len Fokus bei Cross­Over umge­hen wir Hin­der­nis­se, wie gro­ße Ent­fer­nun­gen und bezie­hen die Eltern in unse­re Arbeit ein.“ so Car­men Adamc­zyk, Bereichs­lei­tung wohn­ori­en­tier­te Erzie­hungs­hil­fen (iSo).

Star­ke Part­ner­schaf­ten für eine gute Zukunft

iSo baut auf star­ken Part­ner­schaf­ten auf. Die­se ermög­li­chen den Cros­sies (die Kin­der und Jugend­li­chen der Wohn­grup­pen) immer wie­der posi­tiv prä­gen­de Erleb­nis­se, wie z.B. jähr­li­che Feri­en­frei­zei­ten. Im Juli 2021 konn­te mit­hil­fe des Netz­wer­kes sogar ein eigens erwor­be­nes Sied­lungs­haus saniert und zur Wohn­grup­pe umfunk­tio­niert wer­den. „Es ist wirk­lich beein­druckend, was mög­lich ist, wenn sich vie­le Men­schen für eine gute Sache zusam­men­tun.“ so iSo-Geschäfts­füh­rer Mat­thi­as Gens­ner. „medi­team ist ein wich­ti­ger und lang­jäh­ri­ger Teil unse­res Netz­wer­kes, der sich immer wie­der für unse­re sozia­len Pro­jek­te ein­setzt. Dafür sind wir sehr dank­bar.“ so Gens­ner wei­ter. „Uns liegt die Unter­stüt­zung unse­rer Jugend mit sozia­lem, kör­per­li­chem oder gei­sti­gem Han­di­cap sehr am Her­zen, um auf die­se Wei­se die Chan­cen­gleich­heit für benach­tei­lig­te Jugend­li­che zu ver­bes­sern.“ ergänzt medi­team-Geschäfts­füh­rer Phil­ipp Schrödel.

Ganz ein­fach unterstützen

Auch Sie kön­nen die Arbeit von iSo im sta­tio­nä­ren sowie in den ande­ren Berei­chen unter­stüt­zen. Hier­für bestehen meh­re­re Spendenmöglichkeiten

Klas­sisch

Kon­to­in­ha­ber: Inno­va­ti­ve Sozi­al­ar­beit e. V.

IBAN: DE22 7002 0500 0007 8091 00

BIC: BFSWDE33MUE

Bank für Sozialwirtschaft

Ver­wen­dungs­zweck: Spen­de für…das jewei­li­ge Projekt

Online

Über die Web­sei­te des Trä­gers: www​.iso​-ev​.de/​s​p​e​n​d​en/

Mobil

Ganz bequem über Ihre Ban­king-App. Ein­fach App öff­nen, QR-Code scan­nen und Gutes tun!

Soll­ten Sie ander­wei­tig unter­stüt­zen wol­len, steht Ihnen Karo­li­na Kraus (Lei­tung PR & Fund­rai­sing) unter der Tele­fon­num­mer 0951 917758–34 oder der E‑Mailadresse karolina.​kraus@​iso-​ev.​de mit Infor­ma­tio­nen zu Spen­den­mo­da­li­tä­ten zur Verfügung.