Prä­si­dent Lothar Schmitt: „Eine gute Zusam­men­ar­beit zwi­schen allen Ein­rich­tun­gen der Justiz dient dem Rechtsstaat“

„Für das Funk­tio­nie­ren des Rechts­staats ist es not­wen­dig, dass alle Ein­rich­tun­gen der Justiz zusam­men­ar­bei­ten“. Dies gel­te vor allem auch im Ver­hält­nis zwi­schen den Gerich­ten und den Justiz­voll­zugs­an­stal­ten. Mit die­sen Wor­ten begrüß­te der Prä­si­dent des Ober­lan­des­ge­richts Lothar Schmitt den neu ernann­ten Lei­ter der Justiz­voll­zugs­an­stal­ten Bam­berg und Kro­nach Regie­rungs­di­rek­tor Sascha Rath. Er sei sehr zufrie­den, dass die Zusam­men­ar­beit zwi­schen Gerich­ten und Justiz­voll­zugs­an­stal­ten in Bay­ern stets rei­bungs­los, auf­ga­ben­ent­spre­chend und hoch­pro­fes­sio­nell ver­lau­fe. Hier­für sei er allen Beschäf­tig­ten die­ser Ein­rich­tun­gen der Justiz dankbar.

Der neue Lei­ter der Justiz­voll­zugs­an­stalt Bam­berg Sascha Rath dank­te Prä­si­dent Schmitt für die freund­li­chen Wor­te. Auch sei­tens der Justiz­voll­zugs­an­stal­ten Bam­berg und Kro­nach baue er auf eine Fort­set­zung der guten Zusam­men­ar­beit. Er freue sich, mit dem Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg einen ver­läss­li­chen Part­ner an sei­ner Sei­te zu haben.

An eine kur­ze Füh­rung durch das Gebäu­de des Ober­lan­des­ge­richts am Wil­helms­platz schloss sich ein inten­si­ver Mei­nungs­aus­tausch zwi­schen der Lei­tung des Ober­lan­des­ge­richts und der Justiz­voll­zugs­an­stalt an. Hier­bei wur­de ins­be­son­de­re erör­tert, wel­che Maß­nah­men zur Vor­be­rei­tung auf etwai­ge Kri­sen­sze­na­ri­en im Ener­gie­be­reich bereits getrof­fen wur­den. Am Ende des Gesprächs äußer­te der Prä­si­dent des Ober­lan­des­ge­richts Lothar Schmitt die Hoff­nung, dass bald Bewe­gung in die Pla­nun­gen zur Errich­tung eines Neu­baus der Justiz­voll­zugs­an­stalt Bam­berg komme.Zum Hin­ter­grund: Seit 1. August 2022 lei­tet Regie­rungs­di­rek­tor Sascha Rath die Justiz­voll­zugs­an­stal­ten Bam­berg und Kro­nach. Zuvor war er als stell­ver­tre­ten­der Lei­ter der Justiz­voll­zugs­an­stal­ten Nürn­berg und Ans­bach tätig.