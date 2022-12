Das Publi­kum ent­schei­det: Abstim­mung für den „Schla­ger Preis 2022“ am 1. Janu­ar 2023

Die Offi­zi­el­le Ver­lei­hung des Schla­ger Preis ist ein jähr­li­ches Ereig­nis, das von REU­THER-ENTER­TAIN­MENTS ver­an­stal­tet wird. Seit 1987 enga­giert sich die „Reu­thers Welt der Freu­de“ für den Deut­schen Schla­ger. Der Schla­ger Preis wur­de im ver­gan­ge­nen Jahr ins Leben geru­fen und erst­mals das Lied „Hier und Jetzt“ des Män­ner­cho­res „Stim­men der Ber­ge“ mit dem Schla­ger Preis 2021 als „Lieb­lings-Schla­ger“ ausgezeichnet.

Ver­lei­hung in 8 Kategorien

Die Ver­lei­hung des Schla­ger Preis 2022 in nun 8 Kate­go­rien („Lieb­lings-Schla­ger“, „Lieb­lings-Album“, „Lieb­lings-Oldie“, „Lieb­lings-Video“, „Lieb­lings-Sän­ge­rin“, „Lieb­lings-Sän­ger“, „Lieb­lings-Grup­pe“ und „Lieb­lings-Talent“) ist auch für die näch­sten Jah­re vorgesehen.

Alle Sie­ger­ti­tel der belieb­ten Schla­ger Hit­pa­ra­de im Jahr 2022 hat­ten sich auto­ma­tisch in der Kate­go­rie „Lieb­lings-Schla­ger“ qua­li­fi­ziert. Für die ande­ren Nomi­nie­run­gen der 7 Kate­go­rien gab es vom 18. bis 23. Dezem­ber 2022 Abstim­mun­gen über die wäh­rend des Jah­res ein­ge­gan­ge­nen Vor­schlä­ge des Publikums.

Nach­fol­gend die Nomi­nie­run­gen für den Schla­ger Preis 2022, die auch in einer Son­der­sen­dung auf „Radio Schla­ger Musi­kan­ten“ von Enter­tai­ner Ted­dy Herz prä­sen­tiert wer­den – und zwar am Sonn­tag, 1. Janu­ar 2023 – Abstim­mungs­tag – von 11 Uhr bis 13 Uhr, von 15 Uhr bis 17 Uhr sowie von 20 Uhr bis 22 Uhr:

Kate­go­rie „Lieb­lings-Schla­ger“

Wir zieh’n das durch – Alex­an­der Martin

Dann träu­men wir die­sen Traum – Björn Landberg

Die eine Lie­be – Björn Landberg

Weil ich Dich lie­be – Björn Landberg

Hal­le­lu­ja-Gefühl – Chri­sti­an Torchiani

Frei und gren­zen­los – Danie­la Alfinito

Ich bin wie­der ich – Danie­la Alfinito

Som­mer-Son­nen-Fee­ling – Die Schlagerpiloten

Ich sage ja – Eloy de Jong

Lass das Leben Musik sein – Eloy de Jong

Wovon träumst Du denn – Fantasy

Dorn­rös­chen – Frank Lars

Wahn­sinn – Frank Lars

Appar­te­ment 110 – Franziska

In mei­nem Leucht­turm brennt noch Licht – Mar­co Sommer

Du bist die gan­ze Welt – Maria Voskania

Wir sind Engel – MusikApostel

Klei­ne Wun­der – Nor­bi + Cin­dy Berger

Die Frau in mei­nem Spie­gel – Peg­gy March

Heu­te hab ich Zeit für Dich – Semi­no Rossi

Ich tanz ab jetzt nie mehr allein – Ulli Bastian

Weisst was ich mein – Vin­cent Gross

Wun­der­bar – Wolf­gang Ziegler

Kate­go­rie „Lieb­lings-Album“

Som­mer-Son­nen-Fee­ling – Die Schlagerpiloten

Geni­al Nor­mal – Elvi­ra Fischer

Auf Lie­be gesetzt – Frank Lars

Nord­wärts – Frizz Feick

Jetzt oder nie – Maria Voskania

Kult­schla­ger Par­ty Vol. 1 – Stim­men der Berge

Echt läs­sig – Tammy

Wel­che Far­be hat die Welt – Ted­dy Herz

Kate­go­rie „Lieb­lings-Oldie“

Fährt der alte Lord fort – Heinz Erhardt

Gol­de­ner Rei­ter – Joa­chim Witt

99 Luft­bal­lons – Nena

I bin a bay­ri­sches Cow­girl – Nicki

Wegen Dir – Nicki

Weil i immer no an Engerl glaub – Nicki

Ein biß­chen Frie­den – Nicole

Gian­na – Wolf­gang Petry

Kate­go­rie „Lieb­lings-Video“

Halb so schlimm – Ani­ta Hofmann

Ein Lied kann eine Brücke sein – Eloy de Jong feat. Joy Fleming

Gren­zen­los – Mike Van Hyke

Weil i immer no an Engerl glaub – Nicki

Der Wind von Maspa­lo­mas – Nina la Vida

Mit­ten in Paris – Romy Kirsch

Komm zu mir – Stef­fen Sturm

Hier und jetzt – Stim­men der Berge

Kate­go­rie „Lieb­lings-Sän­ge­rin“

Ani­ta Hofmann

Fran­zis­ka

Gud­run Lange

Nicki

Nina la Vida

Romy Kirsch

Sas­kia Leppin

Whit­ney Winter

Kate­go­rie „Lieb­lings-Sän­ger“

Björn Land­berg

Björn Mar­tins

Chri­sti­an Torchiani

Dani­el Johnson

Frank Lars

Juli­an David

Nico Ale­si

Stef­fen Sturm

Kate­go­rie „Lieb­lings-Grup­pe“

Duo WeR

Fer­nan­do Express

Jel­fi

Musi­kA­po­stel

Star­ke Freunde

Stim­men der Berge

Trio Far­fa­rel­lo

Wolf­seg­ger

Kate­go­rie „Lieb­lings-Talent“

Ame­lie Ricca

Marie Kae­fer

Mike Van Hyke

Nata­lie Wind

Nils Tho­mas

Udo Alex­an­der

Am Sonn­tag, 1. Janu­ar 2023 – Neu­jahr – ist es soweit. Von 12 Uhr bis 24 Uhr haben alle Schla­ger­fans die Mög­lich­keit für den Schla­ger Preis 2022 – ihren Publi­kums­preis – bequem per Tele­vo­ting abzustimmen.

Die Offi­zi­el­le Bekannt­ga­be der Gewin­ner des Schla­ger Preis 2022 in den 8 Kate­go­rien erfolgt dann am Sonn­tag, 8. Janu­ar 2023 um 18 Uhr in der gleich­na­mi­gen Son­der­sen­dung im Schla­ger Musi­kan­ten TV. Prä­sen­tiert wird die Sen­dung von Enter­tai­ner Ted­dy Herz.

Übri­gens, bei den Vor­schlä­gen und Abstim­mun­gen für die Schla­ger Preis Nomi­nie­run­gen hat sich das bestä­tigt, was immer wie­der The­ma von Dis­kus­sio­nen war und ist. Weil von den ‚alten Medi­en‘ oft­mals über­se­hen, wer­den vie­le tol­le Künst­ler dort vom Publi­kum vermisst.

Um die­sen Publi­kums­lieb­lin­gen und auch neu­en Talen­ten eine unab­hän­gi­ge Platt­form zu bie­ten, wur­de das Por­tal Schla­ger Musi­kan­ten gegrün­det. Hier gibt es Bericht­erstat­tun­gen im Schla­ger Musi­kan­ten Maga­zin, Musik­sen­dun­gen auf Radio Schla­ger Musi­kan­ten sowie neue Sen­de­for­ma­te rund um den Deut­schen Schla­ger im Schla­ger Musi­kan­ten TV.

Alle Infor­ma­tio­nen zum Schla­ger Preis 2022 immer aktu­ell auf schla​ger​preis​.de