„Unse­re Azu­bis spen­den Zeit und Geld für den guten Zweck!“

Jedes Jahr ehrt der Land­kreis Bam­berg Bür­ge­rin­nen und Bür­ger für ihr ehren-amt­li­ches Enga­ge­ment. Aber auch die Aus­zu­bil­den­den des Land­rats­am­tes bewie­sen wie­der ein­mal, wie wich­tig ihnen der Ein­satz für ihre Mit­men­schen ist, indem sie beim Mar­ti­ni­markt im Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land nach zwei­jäh­ri­ger Coro­na-Pau­se einen eige­nen Stand betreu­ten. Vor Ort ver­kauf­ten sie selbst gebacke­ne Lecke­rei­en und Kaf­fee und sam­mel­ten so Geld für einen guten Zweck. Land­rat Johann Kalb bei der Über­ga­be der Spen­den­sum­me: „Ihr habt Zeit, Herz­blut und Geld auf eure Ver­kaufs­ak­ti­on im Rah­men des Mar­ti­ni­markts ver­wen­det – dafür dan­ke ich euch von Her­zen. Mit eurer Spen­de setzt ihr ein huma­nes Zei­chen für das ehren­amt­li­che Engagement.“

800 Euro für Inte­gra Mensch

Der gesam­te Erlös in Höhe von 800 Euro kommt dies­jäh­rig Inte­gra Mensch zu Gute. Inte­gra Mensch ist ein Bereich der Bam­ber­ger Lebens­hil­fe-Werk­stät­ten gGmbH. Auf­ga­be ist der Inklu­si­ons­be­glei­ter ist es, Men­schen in Stadt und Land­kreis Bam­berg in den Arbeits­markt zu inte­grie­ren. Die Betrie­be, u. a. seit Jah­ren das Land­rats­amt Bam­berg, über­neh­men die Paten­schaft für einen oder meh­re­re Men­schen mit Lern­schwie­rig­keit oder einer psy­chi­schen Behin­de­rung und stel­len indi­vi­du­ell ange­pass­te Arbeits­plät­ze zur Ver­fü­gung. Bis­her sind über 160 Arbeits­plät­ze in Betrie­ben in der Regi­on Bam­berg ent­stan­den, davon 145 dau­er­haf­te Paten­schafts­ar­beits­plät­ze sowie 16 sozi­al­ver­si­che­rungs­pflich­ti­ge Arbeitsverhältnisse.

Über­sicht der Spen­den in den ver­gan­ge­nen Jahren