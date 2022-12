Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Stra­ßen­la­ter­ne am Lan­des­thea­ter Coburg ange­fah­ren – Unfall­ver­ur­sa­cher flüchtete

Im Zeit­raum vom 24.12.2022, ca. 20:00 Uhr, bis 25.12.2022, ca. 11:00 Uhr, fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Fah­rer eines Klein­trans­por­ters gegen die Stra­ßen­la­ter­ne Nr. 59, die auf dem Park­platz des Cobur­ger Lan­des­thea­ters steht. An der Stra­ßen­la­ter­ne ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro. Die Later­ne steht in Fol­ge des Ansto­ßes schief. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tel.: 09561/645–0 zu melden.

Zufahrts­kon­troll­au­to­mat mut­wil­lig beschädigt

Am Sonn­tag­abend, im Zeit­raum von ca. 21:00 Uhr bis ca. 23:40 Uhr, beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter den Zufahrts­kon­troll­au­to­mat zum Park­platz der Berufs­schu­le für Pfle­ge und Pfle­ge­fach­hil­fe im Gustav-Hirsch­feld-Ring. Der Täter trat oder stieß den Zufahrts­kon­troll­au­to­ma­ten um und ver­ur­sach­te einen Sach­scha­den in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben machen kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tel.: 08561/645–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Hof

Betäu­bungs­mit­tel aufgefunden

HOF. Zwei amts­be­kann­te Män­ner erreg­ten in der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag die Auf­merk­sam­keit Hofer Zivil­fahn­der. Bei der fol­gen­den Kon­trol­le, ver­such­te einer der bei­den Män­ner eine Druck­ver­schluss­tü­te mit Cry­s­tal in sei­ner Hand zu ver­stecken. Das Betäu­bungs­mit­tel wur­de sicher­ge­stellt und der Besit­zer muss sich wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz verantworten.

Betrun­ke­nen Pkw-Fah­rer aus dem Ver­kehr gezogen

HOF. Kurz vor 03:00 Uhr am Mon­tag­mor­gen stell­ten Hofer Poli­zei­be­am­te bei einem 49jährigen Fahr­zeug­füh­rer in der Ernst-Reu­ter-Stra­ße in Hof deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch fest. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test erbrach­te einen Wert von über 1,6 Pro­mil­le. Der Mann muss­te sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Zudem wur­de sein Füh­rer­schein sichergestellt.