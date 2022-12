Der Frei­staat Bay­ern hat der Gemein­de Pom­mers­fel­den eine Zuwen­dung im Rah­men der Baye­ri­schen Giga­bi­tricht­li­ne (Bay­Gi­bitR) in Höhe von 4.405.000 Euro zuge­sagt. Das teilt der Stimm­kreis­ab­ge­ord­ne­te Hol­ger Dre­mel mit.

„Damit wird der geför­der­te Glas­fa­ser­aus­bau in mei­nem Stimm­kreis durch den Frei­staat Bay­ern wei­ter kräf­tig unter­stützt. So kom­men wir dem gemein­sa­men Ziel einer flä­chen­decken­den Giga­b­it­ver­sor­gung wie­der ein deut­li­ches Stück näher“, so Dremel.