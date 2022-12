Kurz vor Weih­nach­ten erhielt der Land­kreis Lich­ten­fels noch erfreu­li­che Nach­rich­ten zum Bun­des­för­der­pro­gramm „Demo­kra­tie leben!“: Er kann nun doch noch einen Antrag auf Betei­li­gung stel­len. Die ent­spre­chen­den Unter­la­gen unter­zeich­ne­te Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner jüngst im Bei­sein der Lei­te­rin der Abtei­lung Sozia­les, Jugend und Fami­lie, Stra­ßen­ver­kehr, Tief­bau, Kath­rin Bull­mann, und des Lei­ters des Sach­ge­biets Jugend und Fami­lie, Ste­fan Hahn.

Im Som­mer und Herbst stand einer Antrag­stel­lung des Land­krei­ses ent­ge­gen, dass es im För­der­topf des Bun­des an Mit­teln fehl­te. Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner wand­te sich des­halb per­sön­lich an das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend – mit Erfolg: Ende Novem­ber wur­de der Land­kreis nun zur Antrag­stel­lung aufgefordert.

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner zeigt sich erfreut, „dass die Land­kreis­ver­wal­tung in kur­zer Zeit die umfang­rei­chen Antrags­un­ter­la­gen aus­ge­ar­bei­tet hat und die erfor­der­li­chen Abstim­mun­gen mit dem Bun­des­amt für Fami­lie und zivil­ge­sell­schaft­li­che Auf­ga­ben erfolg­ten. So konn­ten wir unse­ren Antrag nun bin­nen kür­ze­ster Zeit doch noch ein­rei­chen. Ich freue mich auf die zukünf­ti­ge Betei­li­gung des Land­krei­ses Lich­ten­fels am Bun­des­pro­gram ‚Demo­kra­tie leben!‘, in enger Abstim­mung mit der Stadt Lich­ten­fels, mit vie­len inter­es­san­ten Ideen und Pro­jek­ten, die unse­re Zivil­ge­sell­schaft stärken.“

Das Bun­des­pro­gramm „Demo­kra­tie leben!“ rich­tet sich unter ande­rem an Kom­mu­nen und för­dert dort Akti­vi­tä­ten gegen alle rele­van­ten For­men von Extre­mis­mus und Ideo­lo­gien der Ungleich­wer­tig­keit, Gewalt und Men­schen­feind­lich­keit sowie die Ent­wick­lung eines demo­kra­ti­schen Gemein­we­sens unter akti­ver Betei­li­gung der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Allein im kom­men­den Jahr stün­den nach posi­ti­ver Ent­schei­dung über den Antrag Bun­des­mit­tel in Höhe von 125.000 Euro für die Umset­zung, unter ande­rem für Initia­ti­ven und Pro­jek­te, zur Verfügung.