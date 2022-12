„All I want for christmas …

… sind bit­te noch mehr Tipps der Print­me­di­en, um Über­le­ben zu kön­nen! Das Weih­nachts­es­sen ist dank der Infla­ti­on die­ses Jahr nicht mehr zu genie­ßen! – Fast 30% teu­rer wur­de DAS Weih­nachts­es­sen der Deut­schen „Würst­chen mit Kar­tof­fel­sa­lat“ und Nein, nicht wie man den­ken könn­te die Wurst, oder die Kar­tof­feln machen es fast unmög­lich satt zu wer­den ohne Pri­vat­in­sol­venz anmel­den zu müs­sen, viel­mehr die Mayon­nai­se ist der Putin die­ser Recherche!

Wer sich also frag­te wie er trotz­dem sei­ne Lie­ben an Hei­lig Abend Satt bekommt, bekam einen klei­nen Ein­blick in die Kosten mit fol­gen­dem Tipp: Essig und Öl statt Mayo in den Kar­tof­fel­sa­lat! – Die­ser Denk­an­stoß, war mein bestes Geschenk seit Lan­gem!! Auch wenn ich mich als pas­sio­nier­ter Hob­by­koch fra­ge war­um ich beim vor­ge­schla­ge­nem Dres­sing nicht ein­fach den Essig weg­las­se, zwei Eigelb und nen Löf­fel Senf, Salz und Pfef­fer ver­men­ge das eh daheim rum­bol­lert und das Ergeb­nis mit Namen Mayon­nai­se nicht unter die Kar­tof­feln hebe … oder hab ich was ver­passt? Geht man hier davon aus, dass fünf Kar­tof­feln in einem 10kg Eimer Indu­strie-Mayo gerührt werden?

75% aller Arti­kel die mir vor die Nase kamen dreh­ten sich in den letz­ten Tagen ums Essen! – Aber in die­sem Zeit­al­ter irgend­wie auch Logisch, denn bekannt­lich sagt der Volks­mund ja „Dumm­heit frisst, Intel­li­genz säuft!“ Bevor sich der Pöbel also mit knur­ren­dem Magen und nem Light-Kar­tof­fel­sa­lat wei­ter über „Wie soll das mit mei­nen 2500€ Brut­to-Still­stand-Gehalt nur wei­ter­ge­hen-Gedan­ken­gän­gen“ den Kopf auch an der Geburts­tags­fei­er vom Erlö­ser zerr­bricht, schnell noch hel­fen bevor der Scham­pus geköpft wird …

Noch dazu eine Gra­fik über den letz­ten Schnee an Weih­nach­ten. In den letz­ten 20 Jah­ren gab es laut die­ser, ledig­lich ein­mal wei­ße Weih­nach­ten und nur ein­mal zumin­dest an einem der drei Völ­le­rei-Tage Schnee­fall! Hät­te man also vor mehr als einem Jahr­zehnt schon sei­ne Spei­se­plan-Infos in Rich­tung Seit­an gerich­tet, wür­de man sich zwar jetzt den Arsch abfrie­ren aber schön wür­de es drum­her­um wenig­stens aus­se­hen! Viel­leicht ist das Wet­ter ja auch ein­fach nur ein Geschenk vom Him­mel, damit man sich die Mayon­nai­se für den Kar­tof­fel­sa­lat lei­sten kann?

Aber genug für die­se Woche, es reicht der Blöd­sinn den ich von der Tages­pres­se kurz aus­ge­führt hab …

Ein­fach mal die paar Tage ohne Medi­en, ohne schlech­te Nach­rich­ten, ohne Nach­den­ken über all sei­ne Pro­ble­me, ohne Angst­ma­che der staat­li­chen Medien …

Setzt euch zusam­men, esst und trinkt als gäbe es kein Mor­gen, strei­tet nicht und redet nur über schö­ne Erin­ne­run­gen inner­halb eurer Fami­li­en! Ein­fach so,als wäre man mit sei­nen Lieb­sten allei­ne auf die­ser Welt! FRO­HE WEIHNACHTEN 🎄

… IS YOU“

Der schlaue Spruch zum Schluss:

„Es ist schwie­rig, Nar­ren von den Ket­ten zu befrei­en, die sie verehren.“

Vol­taire