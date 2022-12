Es ist einer der musi­ka­li­schen Höhe­punk­te im Jah­res­ka­len­der der Städ­ti­schen Musik­schu­le Kulm­bach: Das tra­di­tio­nel­le Jah­res­ab­schluss­kon­zert der städ­ti­schen Jugend­ka­pel­le (Juka) sowie des Vor­or­che­sters in der Dr.-Stammberger-Halle. Im Bei­sein zahl­rei­cher Ehren­gä­ste wie Ehren­bür­ger Hans Albert Ruck­de­schel mit sei­ner Frau Mar­git und Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann sowie Mit­glie­dern des Kulm­ba­cher Stadt­ra­tes, des För­der­ver­eins der Musik­schu­le und des Nord­baye­ri­schen Musik­bun­des zeig­ten die Nach­wuchs­mu­si­ke­rin­nen und ‑musi­ker ihr gan­zes Können.

Beglei­tet von der gelun­ge­nen Mode­ra­ti­on des Stadt­ra­tes Simon Moritz prä­sen­tier­te die Juka unter der Lei­tung von Harald Streit ein tol­les Pro­gramm, das neben bekann­ten Marsch­mu­si­ken z. B. Aus­zü­ge aus Peer Gyn­ts Mor­gen­stim­mung beinhal­te­te. Aber auch moder­ne Hits wie „The Lion King“ von Elton John oder Grö­ne­mey­ers „Mam­bo“ durf­ten nicht fehlen.

Die Nach­wuchs­mu­si­ke­rin­nen und ‑musi­ker des Vor­or­che­sters unter der Lei­tung von Ilo­na Ram­ming sorg­ten mit Songs wie dem „Jing­le Bell Rock“ für eine beson­ders weih­nacht­lich-besinn­li­che Stim­mung in der Dr.-Stammberger-Halle. Wei­te­re Höhe­punk­te die­ses außer­ge­wöhn­li­chen Abends waren gleich meh­re­re Ein­zel­auf­trit­te. So ver­zau­ber­te Lars Nüt­zel am Saxo­phon unter dem Diri­gat von Maxi­mi­li­an Väth das Publi­kum. Schot­ti­sche Impres­sio­nen prä­sen­tier­ten Hel­ga und Vin­cent Lor­mes an ihren Bag Pipes (Dudel­säcken).

„Was unser Nach­wuchs heu­te wie­der gezeigt hat, war wirk­lich außer­ge­wöhn­lich“, freu­te sich Musik­schul­lei­ter und Lei­ter der Juka, Harald Streit. „Unser Publi­kum hat immer wie­der das hohe musi­ka­li­sche Niveau und die über­ra­gen­de Jugend­ar­beit in den höch­sten Tönen gelobt. Man merkt ein­fach, mit wie viel Freu­de und Spaß unse­re jun­gen Leu­te bei der Sache sind! Und es ist wun­der­bar, dass dies auch beim Publi­kum so toll ange­kom­men ist!“ Mit ste­hen­den Ova­tio­nen und gleich vier Zuga­ben wur­den die Musi­ke­rin­nen und Musi­ker vom Publi­kum für ihre klas­se Lei­stung belohnt.

Neben dem musi­ka­li­schen Pro­gramm stan­den aber auch gleich meh­re­re Nach­wuchs­mu­si­ke­rin­nen und ‑musi­ker wegen ihrer beson­de­ren Treue zur Juka im Mit­tel­punkt. Für fünf Jah­re Juka-Zuge­hö­rig­keit wur­den fei­er­lich aus­ge­zeich­net: Pau­la Keß­ler, Jona­than Lor­mes, Sophia Mei­le, Sofia Seid­ler und Valen­tin Zaig­ler. Für zehn Jah­re Juka-Zuge­hö­rig­keit wur­den geehrt: Caro­lin Han­nß, Lui­se Heckel und Ste­fan Eschenbacher.