„Der Schlacht­hof Kulm­bach stand seit Mit­te 2021 immer wie­der im Mit­tel­punkt der Schlagzeilen“

In einem Weih­nachts­schrei­ben wen­den sich der Kulm­ba­cher Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann und Schlacht­hof­lei­ter Dirk Grühn an die Medi­en. So heißt es in der Pressemitteilung:

Sehr geehr­te Damen und Her­ren der Medien,

die anste­hen­den Fest­ta­ge und der kom­men­de Jah­res­wech­sel sind für uns will­kom­me­ner Anlass für die­sen Brief an Sie. Der Schlacht­hof Kulm­bach stand seit Mit­te 2021 immer wie­der im Mit­tel­punkt der Schlag­zei­len. Man­ches muss­ten wir akzep­tie­ren, weil es rich­tig war; in der Bericht­erstat­tung waren aber auch Ver­fäl­schun­gen und Ver­zer­run­gen zu erle­ben, die der Sache bei genau­em Hin­se­hen nicht gerecht werden.

Wir wis­sen, dass das nicht an Ihnen, den Medi­en­ver­tre­tern, liegt, son­dern an Men­schen, die sich zum Teil ohne fun­dier­te Sach­kennt­nis­se, zum Teil auch auf Basis von Vor­ur­tei­len öffent­lich nega­tiv äußern. Das fin­den wir sehr scha­de, weil hier welt­weit eine neue und ein­zig­ar­ti­ge Betäu­bungs­an­la­ge auf Heli­um­ba­sis ent­steht, die eine deut­li­che Ver­bes­se­rung für den Tier­schutz bei der Schlach­tung bedeu­tet und die des­we­gen auch eine Chan­ce ver­dient hat, fer­tig­ge­stellt in Betrieb genom­men zu wer­den, ohne dass das Pro­jekt schon im Vor­feld als untaug­lich kri­ti­siert und Ver­un­si­che­rung geschürt wird.

Wir möch­ten die­sen Brief auch nut­zen, um zu den wich­tig­sten Fra­gen und Vor­wür­fen, die in die­sem Kon­text immer wie­der öffent­lich the­ma­ti­siert wer­den, Stel­lung zu beziehen:

• Die Orga­ni­sa­ti­on des Pro­jekts: Die Bernd-Tön­nies-Stif­tung (Ach­tung, das ist die prä­zi­se Bezeich­nung, denn es gibt meh­re­re Stif­tun­gen, die den Namen „Tön­nies“ tra­gen) hat das Pro­jekt in Auf­trag gege­ben. An der Finan­zie­rung des Gesamt­pro­jek­tes (Hal­len­bau) betei­ligt sich auch die Stadt Kulm­bach. Wei­te­re For­schungs­ein­rich­tun­gen sind an der Ent­wick­lung nicht betei­ligt. Der bekann­te Vete­ri­när und Fleisch­for­scher Prof. Dr. Klaus Tro­e­ger aus Kulm­bach ist der gei­sti­ge Kopf die­ses Pro­jekts. Er ist pen­sio­niert und stellt dan­kens­wer­ter­wei­se sei­nen lang­jäh­ri­gen Erfah­rungs­schatz und sei­ne Kom­pe­tenz als Pri­vat­mann zur Verfügung.

• Es ist unbe­strit­ten und mit For­schungs­er­geb­nis­sen unter­mau­ert, dass Heli­um als Betäu­bungs­gas den Tie­ren ein sanf­tes „Ein­schla­fen“ ermög­licht, eine deut­li­che Ver­bes­se­rung bei den Schlach­tun­gen. Weil Heli­um teu­rer als ande­re Gase ist, wird in unse­rer Pilot­an­la­ge ein Der Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt Kulm­bach Mecha­nis­mus ein­ge­baut, mit dem das nicht benö­tig­te Gas zurück­ge­won­nen wird und wie­der zum Ein­satz kommt. Damit redu­zie­ren wir die Men­ge des ein­ge­setz­ten Gases deut­lich und kön­nen den höhe­ren Preis kom­pen­sie­ren. Bei den übli­chen CO2-Betäu­bun­gen ver­fliegt das über­schüs­si­ge Gas.

• Fer­tig­stel­lung der Pilot­an­la­ge: Die Pilot­an­la­ge ist inzwi­schen grund­sätz­lich fer­tig­ge­stellt. Es fehlt noch der Ein­bau der Heli­um- Rück­ge­win­nung. Die­ser erfolgt bis ca. Janu­ar 2023. Im näch­sten Schritt ste­hen Pro­be­läu­fe an, um fest­zu­stel­len, ob die Anla­ge so funk­tio­niert, wie wir uns das vor­ge­stellt haben, oder ob Nach­ju­stie­run­gen, Ergän­zun­gen oder ande­re Ver­bes­se­run­gen vor­ge­nom­men wer­den müs­sen. Für die Pro­be­läu­fe, die selbst­ver­ständ­lich nur unter stren­ger Beauf­sich­ti­gung der KBLV erfol­gen, steht aus­rei­chend Heli­um zur Ver­fü­gung. Für den ord­nungs­ge­mä­ßen Regel­be­trieb ist jedoch eine gesi­cher­te Ver­sor­gung mit Heli­um unabdingbar.

Durch den Ukrai­ne-Krieg, auch die Pan­de­mie, lei­den fast alle Bran­chen der Wirt­schaft unter Lie­fer­eng­päs­sen und Lie­fer­ver­zö­ge­run­gen; man­che Pro­duk­te, wie das Heli­um, sind der­zeit am Markt nur schwer, teil­wei­se gar nicht zu bekom­men. Nie­mand kann ver­läss­lich vor­her­sa­gen, wann das wie­der der Fall sein wird. Daher hal­ten wir es auch für nicht seri­ös, Ter­mi­ne für das wei­te­re Vor­ge­hen zu nen­nen, auch wann genau die Anla­ge im Regel­be­trieb arbei­ten kann. Dass dies jedoch rela­tiv zeit­nah pas­siert, des­sen sind wir uns sicher.

• Trans­pa­renz: Ja, wir haben Trans­pa­renz zuge­sagt; und wir ver­spre­chen auch, dass wir die Öffent­lich­keit zeit­nah über die näch­sten Ent­wick­lungs­schrit­te infor­mie­ren. Man darf jedoch nicht ver­ges­sen, dass es sich um den welt­weit ersten Pro­to­ty­pen, der hier in Kulm­bach ent­steht, handelt.

Da muss vie­les aus­pro­biert und über­legt wer­den, auch Alter­na­ti­ven für ein­zel­ne Details müs­sen durch­dacht wer­den. Damit sind erfah­re­ne und hoch­kom­pe­ten­te Exper­ten beschäf­tigt; es ergibt kei­nen Sinn, sol­che Details öffent­lich zu erör­tern. Auch nam­haf­te Auto­mo­bil­her­stel­ler stel­len ihre neu­en Model­le erst der Öffent­lich­keit vor, wenn sie aus­ge­reift sind und funktionieren.

• Wer sich ein­mal mit der Bio­gra­phie und dem Namen Robert Tön­nies beschäf­tigt, der weiß, dass Herr Tön­nies ein erfolg­rei­cher Unter­neh­mer ist, der bei sei­nen zahl­rei­chen Unter­neh­mun­gen The­men wie Tier­schutz, Umwelt­schutz oder auch Schutz der Arbeit von Klein­bau­ern gegen gro­ße Lebens­mit­tel­kon­zer­ne eine gro­ße Bedeu­tung gibt; man den­ke nur an Wochenmarkt24 oder Elec­tri­fy, die er gegrün­det hat. Inso­fern ist er der beste Garant dafür, dass wir unse­re Zie­le auch mit Erfolg errei­chen. Wer das in Zwei­fel zieht, der soll­te stich­hal­ti­ge Argu­men­te auf den Tisch legen.

Drei Bot­schaf­ten oder Wün­sche wol­len wir mit die­sem Brief arti­ku­lie­ren: • Geben Sie uns eine Chan­ce, den geplan­ten Pro­to­ty­pen fer­tig­zu­stel­len, um dann mit kon­kre­ten Erfah­run­gen aus Pro­be­läu­fen zu dis­ku­tie­ren, ob wir auf dem rich­ti­gen Weg sind, ob es Alter­na­ti­ven gibt und auch wie eine belast­ba­re Kosten­rech­nung aus­sieht und wie sie sich auf den Fleisch­preis aus­wirkt. Erst mit den kon­trol­lier­ten Pro­be­läu­fen haben wir kon­kre­te Zah­len und Fak­ten vor­lie­gen, die ein fun­dier­tes Urteil zu die­sem Pro­jekt erlauben.

• Akzep­tie­ren Sie bit­te, dass wir auf­grund der all­ge­mei­nen wirt­schaft­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen kei­ne Ter­min­pla­nung machen kön­nen und daher auch kei­ne Ter­mi­ne ankün­di­gen kön­nen. Das wäre schlicht und ein­fach unseriös.

• In die­ses Pro­jekt ist bis­lang schon viel Geld geflos­sen und noch mehr pro­fun­des Vete­ri­när­wis­sen gepaart mit guter deut­scher Inge­nieurs­kunst. Wir mei­nen es mit unse­rem Pro­jekt sehr ernst. Daher wün­schen wir uns sehr, dass man uns die Ernst­haf­tig­keit und die Ziel­set­zung, mit der wir das Pro­jekt betrei­ben, ent­spre­chend abnimmt.

Und abschlie­ßend noch ein per­sön­li­ches Anlie­gen: Wir wün­schen Ihnen und Ihren Näch­sten ein fro­hes Weih­nachts­fest, erhol­sa­me Fei­er­ta­ge sowie einen guten Rutsch in ein vor allem gesun­des, glück­li­ches und jour­na­li­stisch erfolg­rei­ches neu­es Jahr. Wo wir mit Kennt­nis­sen oder Infor­ma­tio­nen etwas bei­tra­gen kön­nen, wer­den wir es ger­ne zu gege­be­ner Zeit tun.

Mit freund­li­chen Grüßen

Ingo Leh­mann (Ober­bür­ger­mei­ster)

Dirk Grühn (Schlacht­hof­lei­ter)