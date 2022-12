Bay­reuth Tigers vs. Sel­ber Wöl­fe 0:4 (0:0; 0:2; 0:2)

Die Sel­ber Wöl­fe holen sich den drit­ten Sieg im drit­ten Auf­ein­an­der­tref­fen gegen die Bay­reuth Tigers. Dabei waren lan­ge Zeit eher die Gast­ge­ber am Drücker, doch die Wöl­fe gin­gen viel effi­zi­en­ter mit ihren Chan­cen um, stan­den defen­siv sta­bil, block­ten Schüs­se und gewan­nen letzt­end­lich ver­dient. Wöl­fe-Goa­lie Bit­zer krön­te sei­ne gute Lei­stung mit einem Shutout.

Vor­sich­ti­ger Beginn

In den ersten 20 Minu­ten waren bei­de Mann­schaf­ten dar­auf bedacht, Feh­ler zu ver­mei­den. Die erste ganz gro­ße Tor­chan­ce gehör­te dem Bay­reu­ther Mei­er, der jedoch in Bit­zer sei­nen Mei­ster fand. Direkt im Gegen­zug setz­te McN­eill den Puck an den Pfo­sten. Auf­re­gung gab es dann in der 7. Minu­te: Bay­reuth jubel­te über einen ver­meint­li­chen Tref­fer, der aber auf­grund eines vor­an­ge­gan­ge­nen Bein­stel­lens an Bit­zer zurecht nicht aner­kannt wur­de. Wei­te­re Chan­cen hat­ten, jeweils in Unter­zahl, Bin­dels auf Bay­reu­ther Sei­te sowie McN­eill und Trska für die Wölfe.

Effi­zi­en­te Wöl­fe gehen in Führung

Erneut in Unter­zahl hat­ten die Wöl­fe eine Chan­ce auf den Füh­rungs­tref­fer durch Miglio. Im wei­te­ren Ver­lauf nah­men aller­dings die Gast­ge­ber das Heft in die Hand und erar­bei­te­ten sich durch zwei­mal Bin­dels sowie Gracel wei­te­re Groß­chan­cen, die aller­dings am ein­mal wie­der her­vor­ra­gend auf­ge­leg­ten Bit­zer verzweifelten.

Und so kam es, wie es kom­men muss­te: Selb agier­te ein­mal mehr in Unter­zahl, als sich Miglio in der Ver­tei­di­gungs­zo­ne die Schei­be schnapp­te, den Tur­bo zün­de­te und vor dem Tor quer auf Kruminsch leg­te, der die Schei­be über Hal­ver­son hin­weg zum 0:1 in die Maschen hob. Knap­pe 2,5 Minu­ten spä­ter war es erneut Miglio, der aus dem eige­nen Drit­tel auf und davon lief und dies­mal selbst das 0:2 besorgte.

Red­dick ent­schei­det die Par­tie mit einem Doppelschlag

Wer einen Sturm­lauf der Gast­ge­ber in den letz­ten 20 Minu­ten erwar­tet hat­te, wur­de ent­täuscht. Es waren die Wöl­fe, die den Der­by­sieg in trocke­ne Tücher packen woll­ten. Und dies gelang ihnen: Red­dick zog den Tigers per Dop­pel­schlag in der 45. und 46. Minu­te end­gül­tig die ver­blie­be­nen Zäh­ne. Bei­de Tref­fer des Ver­tei­di­gers waren sehens­wer­te und platz­ier­te Schlen­zer ins Bay­reu­ther Tor. Ab die­sem Zeit­punkt spiel­ten die Wöl­fe die Par­tie cle­ver zu Ende und beschenk­ten ihren her­aus­ra­gen­den Goa­lie Bit­zer mit einem Shutout.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik

Bay­reuth Tigers: Hal­ver­son (Schul­te) – Poko­vic, Raab, Roach, Diet­mann, Ste­phan, Kurz – Bin­dels, Cor­net, Kret­sch­mann, Jär­ve­lai­nen, Gracel, Mei­er, Schu­ster, Schwarz, Ewanyk

Sel­ber Wöl­fe: Bit­zer (Spie­wok) – Trska, Laval­lée, Kania, Red­dick, Fern, Schaaf, Sil­ber­mann – Miglio, Kruminsch, McN­eill, Schwam­ber­ger, Van­tuch, Gel­ke, Wolt­mann, Ham­mer­bau­er, Nau­mann, Hlo­zek, Deeg, Melnikov

Tore: 35. Min. 0:1 Kruminsch (Miglio, Trska; 4/5); 37. Min. 0:2 Miglio (Schaaf); 45. Min. 0:3 Red­dick (Gel­ke, Nau­mann; 5/4); 46. Min. 0:4 Red­dick (Kruminsch, McN­eill) Straf­zei­ten: Bay­reuth 8 + 5 + Spiel­dau­er für Ewanyk; Selb 10 + 5 für Ham­mer­bau­er + 5 + 2x

Spiel­dau­er für Gelke

Schieds­rich­ter: Apel, Kap­zan (Fau­er­bach, Lamberger)

Zuschau­er: 2.715