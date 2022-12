Schu­le in Benin wird gebaut

„Das ist eine sehr schö­ne Bot­schaft zum Weih­nachts­fest“, freut sich Land­rat Johann Kalb über die Nach­richt, dass nun die not­wen­di­ge Spen­den­sum­me zusam­men­ge­kom­men ist, über die Stif­tung „Fly & Help“ eine Schu­le in Benin zu bau­en. Der Bam­ber­ger Land­rat hat­te bei den Bür­ger­mei­stern in Kreis und den Mit­glie­dern des Kreis­ta­ges für das Pro­jekt „1000 Schu­le für Afri­ka“ und für Spen­den zum Bei­spiel der Sit­zungs­gel­der geworben.

Inzwi­schen wur­den für die Schu­le knapp 12.000 Euro gespen­det. „Damit ist das Pro­jekt nun auch kom­plett aus den Mit­teln aus dem Bam­ber­ger Land finan­ziert“, so Land­rat Kalb. „Nach­dem abseh­bar war, dass die not­wen­di­ge Spen­den­sum­me erreicht wird, wur­de vor eini­gen Wochen bereits mit dem Bau begonnen.“

Gebaut wird eine Vor­schu­le für 50 Schü­ler mit zwei Klas­sen­räu­men, einem Direk­to­rat, Toi­let­ten, Lager­räu­men und Spiel­ge­rä­ten in Atink­payé. Der Ort liegt in der Gemein­de Das­sa-Zou­mé, im Regie­rungs­be­zirk Ako­fod­joulé in der Mit­te von Benin und rund 200 Kilo­me­ter von der Haupt­stadt Por­to-Novo entfernt.

Nach dem Mot­to „Aus dem Regio­na­len für das Regio­na­le“ sol­len mit regio­na­len Mit­teln geziel­te Ein­zel­pro­jek­te in den ärm­sten Regio­nen der Welt umge­setzt wer­den. Das Ziel ist es dabei ech­te Per­spek­ti­ven zu schaf­fen und so Flucht­ur­sa­chen zu bekämp­fen. Spe­zi­ell der Bau von Schu­len spielt dabei eine gro­ße Rol­le. Durch Bil­dung kann Kin­dern die Mög­lich­keit eines bes­se­ren Lebens in ihrer Hei­mat gebo­ten wer­den. Und wer könn­te die Situa­ti­on vor Ort effek­ti­ver ver­bes­sern, als gut aus­ge­bil­de­te und vor Ort ver­wur­zel­te, jun­ge Men­schen mit dem Wil­len Etwas aufzubauen?