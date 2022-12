Die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main bie­tet für Kin­der von sechs bis zwölf Jah­ren am Sams­tag, 14. Janu­ar 2023, eine Wal­dral­lye zur Müh­le nach Kras­sach an. Dort besu­chen die Kin­der Mona Hop­fen­mül­ler mit ihren Scha­fen. Sie wird ihnen Geschich­ten über Scha­fe, Wol­le und Schaf­woll­dün­ger erzäh­len. Mit einem Woll­ge­schenk wan­dern die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer dann zurück nach Weis­main, wo die Wol­le gekämmt und etwas Schö­nes dar­aus geba­stelt wird.

Treff­punkt ist am Sams­tag, 14. Janu­ar 2023, um 10 Uhr an der Kreuz­ka­pel­le am Burg­weg 1 in Weis­main. Die Ver­an­stal­tung endet gegen 14 Uhr. Die Teil­neh­mer­ge­bühr beträgt fünf Euro zuzüg­lich drei Euro Mate­ri­al­ko­sten. Mit­zu­brin­gen sind wet­ter­fe­ste Klei­dung, gutes Schuh­werk, ein Getränk und eine klei­ne Brotzeit.

Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on unter der Tele­fon­num­mer 09575/921455 oder per Mail umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de entgegen.