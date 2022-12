Die Geschäfts­stel­le des BUND Natur­schutz in Forch­heim in der Vogel­stra­sse 24 ist in der Zeit 23.12.2022 bis 5.1.2023 geschlos­sen. Drin­gen­de Anlie­gen kön­nen per E‑Mail an die Adres­se kreisgruppe@​bn-​forchheim.​de gemel­det wer­den oder auf den Anruf­be­ant­wor­ter unter 09191/65960 auf­ge­spro­chen werden.