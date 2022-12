Bei der kürz­lich vom Roten Kreuz durch­ge­führ­ten Sani­täts­dienst­aus­bil­dung freu­ten sich die Ausbilder/​innen des BRK-Kreis­ver­bands Lich­ten­fels über das gro­ße fach­li­che Inter­es­se der über­wie­gend jun­gen Kursteilnehmer/​innen. Der umfang­rei­che Lehr­gang bestand aus einem E‑Lear­ning-Modul mit 16 Theo­rie­ein­hei­ten und drei Pra­xis­mo­du­len, die jeweils am Wochen­en­de durch­ge­führt wur­den. Die gesam­te Aus­bil­dung rich­te­te sich nach den neue­sten DRK-Aus­bil­dungs­richt­li­ni­en, umfass­te rund 56 Unter­richts­stun­den und ende­te mit einer prak­ti­schen und schrift­li­chen Prü­fung, die alle Teilnehmer/​innen erfolg­reich bestanden.

Der Rot­kreuz-Kurs beinhal­te­te unter ande­rem die neue­sten Reani­ma­ti­ons­al­go­rith­men der Herz-Lun­gen-Wie­der­be­le­bung, die unter fach­li­cher Auf­sicht sehr inten­siv trai­niert wur­den. Eben­so waren die Ana­to­mie und Phy­sio­lo­gie des mensch­li­chen Kör­pers, das Herz-Kreis­lauf-System, die Atmungs­or­ga­ne und wei­te­re wich­ti­ge Kör­per­funk­tio­nen Inhalt der Aus­bil­dung. Des Wei­te­ren wur­de das rich­ti­ge Vor­ge­hen bei Schlag­an­fäl­len oder Gefäß­ver­schlüs­sen sowie bei bewusst­lo­sen oder ver­un­fall­ten Per­so­nen ver­mit­telt und ver­tieft. Neben zahl­rei­chen theo­re­ti­schen Unter­richts­in­hal­ten kam selbst­ver­ständ­lich auch die prak­ti­sche Übung nicht zu kurz.

Am drit­ten Advents­wo­chen­en­de wur­de der Sani­täts­dienst­lehr­gang mit einer schrift­li­chen und prak­ti­schen Prü­fung, die von der Not­ärz­tin und BRK-Akti­ven Dr. Nina Schnei­der über­wacht wur­de, im BRK-Kata­stro­phen­schutz­zen­trum in Bad Staf­fel­stein abge­schlos­sen. BRK-Instruk­tor Rudolf Hanika bedank­te sich bei den Kursteilnehmern/​innen für die auf­merk­sa­me und sehr moti­vier­te Teil­nah­me. Wei­ter­hin rich­te­te Rudolf Hanika sei­nen Dank an die BRK-Aus­bil­der/in­nen – allen vor­an Klaus Wro­bel und dem Stv. BRK-Instruk­tor Ste­fan Schütz – die mit viel Enga­ge­ment den Lehr­gang durch­führ­ten. Rudolf Hanika lob­te ins­be­son­de­re auch die enga­gier­te Mit­ar­beit der Teilnehmer/​innen im Rah­men der sani­täts­dienst­li­chen Wei­ter­bil­dung, die bei den BRK-Bereit­schaf­ten, den BRK-Was­ser­wach­ten und den frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren im Land­kreis Lich­ten­fels eine wich­ti­ge Grund­la­ge für die Erste-Hil­fe-Lei­stung am Ein­satz­ort oder bei Unfäl­len darstellt.

Der Lehr­gang ende­te mit der Bekannt­ga­be der erfolg­rei­chen Prü­fungs­er­geb­nis­se. „Herz­li­chen Glück­wunsch! Mit Ihrer enga­gier­ten Kurs­teil­nah­me und dem erfolg­rei­chen Bestehen der Prü­fung unse­rer BRK-Sani­täts­dienst­aus­bil­dung haben Sie alle nicht nur umfang­rei­che und wich­ti­ge Fach­kom­pe­ten­zen in der Ersten Hil­fe erwor­ben, die im Ernst­fall Leben ret­ten kön­nen, son­dern auch Ver­ant­wor­tungs­be­wusst­sein und sozia­les Enga­ge­ment für Ihre Mit­men­schen gezeigt“, lob­te Rudolf Hanika die Teilnehmer/​innen.