Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Diens­tag­mit­tag, gegen 14.45 Uhr, wur­de in einem Geschäft in der Wun­der­burg ein 32-jäh­ri­ger Mann beim Dieb­stahl von einer Fla­sche Alko­hol ertappt. Als der Lang­fin­ger fest­ge­hal­ten wer­den soll­te, schlug er der Geschäfts­füh­re­rin ins Gesicht. Als der aggres­si­ve Laden­dieb in Gewahr­sam genom­men wur­de und anschlie­ßend in eine Haft­zel­le unter­ge­bracht wur­de, belei­dig­te und bedroh­te er einen Poli­zei­be­am­ten. Er muss sich wegen Laden­dieb­stahls, Kör­per­ver­let­zung und Bedro­hung straf­recht­lich verantworten.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Diens­tag­abend, zwi­schen 19.05 Uhr und 20.30 Uhr, wur­de in der Pödel­dor­fer Stra­ße die kom­plet­te lin­ke Fahr­zeug­sei­te eines dort gepark­ten grau­en 3er-BMWs von einem Unbe­kann­ten ange­fah­ren. Der Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 10.000 Euro bezif­fert, wes­halb die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se ent­ge­gen nimmt.

Fuß­gän­ger belei­digt Polizeibeamten

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend, kurz vor 19.00 Uhr, wur­de in der Obe­ren Schild­stra­ße / Moos­stra­ße ein 64-jäh­ri­ger Fuß­gän­ger dar­auf auf­merk­sam gemacht, dass er doch sei­nen Hund anlei­nen soll, weil schon ein Auto­fah­rer ein

Brems­ma­nö­ver hin­le­gen muss­te. Der Mann belei­dig­te dar­auf­hin den ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten, wes­halb er sich dafür straf­recht­lich ver­ant­wor­ten muss.

Fahr­an­fän­ger war angetrunken

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­früh, kurz vor 02.00 Uhr, wur­de in der Lud­wig­stra­ße ein 20-jäh­ri­ger Fahr­an­fän­ger mit sei­nem Fahr­zeug einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Bei einem Alko­hol­test brach­te es der jun­ge Mann auf 0,26 Pro­mil­le, wes­halb er sein Auto ste­hen las­sen muss­te. Er muss mit einer Geld­bu­ße, Punk­ten und einem Fahr­ver­bot rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

SCHLÜS­SEL­FELD / UNTER­MELSEN­DORF. Unbe­kann­te ent­wen­de­ten in der Zeit von Anfang Novem­ber bis zum 7. Dezem­ber ca. 130 Fest­me­ter Holz aus einem Wald­stück zwi­schen Unter­melsen­dorf und Reich­manns­dorf. Zum Abtrans­port der meh­re­re Lkw-Ladun­gen umfas­sen­den Holz­stäm­me war schwe­res Gerät erforderlich.

Der Ent­wen­dungs­scha­den beträgt etwa 4200 Euro.

Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

WALS­DORF. Am Mitt­woch­mor­gen befuhr eine Renault-Fah­re­rin die St 2279 von Wals­dorf nach Steins­dorf. Zeit­gleich befuhr ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer eben­falls die Staats­stra­ße in ent­ge­gen­setz­te Rich­tung. Im Begeg­nungs­ver­kehr kam es schließ­lich zum Zusam­men­stoß der jewei­li­gen Außen­spie­gel. Der Unbe­kannt fuhr wei­ter ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von etwa 600 Euro zu küm­mern. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310 entgegen.

HIRSCHAID. Am Mitt­woch, zwi­schen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr befuhr ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer die Luit­pold­stra­ße, ver­mut­lich in west­li­cher Fahrt­rich­tung. Dabei streif­te die­ser den lin­ken Außen­spie­gel eines Mer­ce­des, wel­cher am rech­ten Fahr­bahn­rad geparkt war. Am Sprin­ter ent­stand dabei ein Sach­scha­den von ca. 300 Euro. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Auf­fahr­un­fall mit hohem Sachschaden

Kem­mern. Zu einem kräf­ti­gen Auf­fahr­un­fall kam es am Mitt­woch­nach­mit­tag, als der 18-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW Tou­ran aus dem Land­kreis Lich­ten­fels auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg bei Kem­mern nicht auf­pass­te und mit deut­lich höhe­rer Geschwin­dig­keit auf den vor ihm ver­kehrs­be­dingt stär­ker abbrem­sen­den VW Golf einer 31-jäh­ri­gen Fah­re­rin aus Bam­berg auf­fuhr. Hin­ter ihm erkann­te die­se Situa­ti­on auch noch die 43-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Renault aus dem Land­kreis Bam­berg zu spät und fuhr ihm eben­falls hin­ten auf. Die Auf­präl­le waren so hef­tig, dass im Tou­ran und im Renault sämt­li­che Air­bags aus­lö­sten. Die Betei­lig­ten hat­ten den­noch gro­ßes Glück und es blieb bei gering­fü­gi­gen Ver­let­zun­gen. Die Fah­re­rin­nen des Golf und Renault, sowie eine 17-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin im Renault wur­den auf­grund Schmer­zen im Nacken­be­reich vor­sorg­lich zur ambu­lan­ten Behand­lung in Kran­ken­häu­ser gebracht. Alle drei Fahr­zeu­ge muss­ten abge­schleppt wer­den. Der Gesamt­scha­den wird mit ca. 40.000 Euro hoch ein­ge­schätzt. Die Ver­kehrs­po­li­zei bedankt sich bei der frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Kem­mern für die Hil­fe­lei­stung an der Unfallstelle.

Im Über­hol­ver­bot die Poli­zei überholt

Scheß­litz. Der 57-jäh­ri­ge Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges aus Polen hat­te es gegen Mitt­woch­mit­tag auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth sehr eilig, da er im Über­hol­ver­bot am Wür­gau­er Berg gleich meh­re­re ande­re Sat­tel­zü­ge über­hol­te. Dabei fiel ihm wohl nicht auf, dass er das Fahr­zeug des Schwer­last­trupps der Bam­ber­ger Ver­kehrs­po­li­zei gleich mit­über­hol­te. Bei der nun obli­ga­to­ri­schen Ver­kehrs­kon­trol­le stell­te man außer­dem fest, dass er an sei­ner Front einen ille­ga­len Front­schutz­ramm­bü­gel ange­baut, mehr­fach gegen die Sozi­al­vor­schrif­ten bezüg­lich Lenk- und Ruhe­zeit ver­sto­ßen, sowie mehr­fach die Geschwin­dig­keit über­schrit­ten hat­te. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und eine Sicher­heits­lei­stung für das zu erwar­ten­de Buß­geld erhoben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Trun­ken­bold beschimpft und schlägt nach Polizeibeamten

BAY­REUTH. Betrun­ke­ner schlägt Poli­zei­be­am­ten mit der Faust ins Gesicht und ver­passt einer Beam­tin einen Fußtritt.

In den frü­hen Mor­gen­stun­den des 20.12.2022 wur­de es den Mit­ar­bei­tern einer fran­zö­sisch anmu­ten­den Gast­stät­te in der Bay­reu­ther Innen­stadt zu bunt und sie ver­stän­dig­ten die Polizei.

Ein 51.-Jähriger Gast hat­te sich der­art stark betrun­ken, dass er ande­re Nacht­schwär­mer anpö­bel­te, her­um­schrie und schließ­lich nach einem der Ange­stell­ten trat. Aus die­sen Grün­den wur­de er des Lokals ver­wie­sen, wei­ger­te sich aber und droh­te wie­der hand­greif­lich zu werden.

Als die Strei­fe vor der Knei­pe ankam, war bereits lau­tes Geschrei im Trep­pen­haus zu ver­neh­men. Der Herr woll­te offen­sicht­lich immer noch nicht ein­se­hen, dass die Nacht für ihn vor­bei war. Auch nach mehr­ma­li­ger Anspra­che durch die Poli­zi­sten, konn­te der sicht­lich Betrun­ke­ne nicht zum Ver­las­sen der Gast­stät­te bewegt wer­den. Also muss­ten die Beam­ten die Per­son nach drau­ßen beglei­ten. Kurz nach Ver­las­sen des Gebäu­des schlug der Mann einem der Beam­ten unver­mit­telt mit der Faust ins Gesicht, wor­auf­hin die­ser den Angrei­fer zu Boden rang und anschlie­ßend Hand­fes­seln anlegte.

Der Delin­quent belei­dig­te zudem die ein­ge­setz­ten Beam­ten fort­lau­fend und ver­pass­te einer Poli­zi­stin wäh­rend des Trans­ports zur Dienst­stel­le einen Fußtritt.

Trotz der mas­si­ven Gegen­wehr konn­ten die Poli­zi­sten den Rauf­bold schließ­lich unter Kon­trol­le brin­gen und ihn für den Rest der Nacht in einer Aus­nüch­te­rungs­zel­le ver­wah­ren. Der Herr muss sich nun wegen des tät­li­chen Angriffs auf Voll­streckungs­be­am­te, Kör­per­ver­let­zungs­de­lik­te und meh­re­rer Belei­di­gun­gen verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Sach­be­schä­di­gung

Eber­mann­stadt. Im Zeit­raum von Mon­tag­nach­mit­tag bis Mitt­woch­mor­gen wur­de an einem in der Brei­ten­ba­cher Str. gepark­ten Pkw, Daim­ler, die Bei­fah­rer­sei­te durch bis­lang unbe­kann­ten Täter mut­wil­lig mit­tels eines spit­zen Gegen­stan­des zerkratzt.

Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Die Poli­zei Eber­mann­stadt hat Ermitt­lun­gen wegen Sach­be­schä­di­gung auf­ge­nom­men und erbit­tet Zeu­gen­hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 09194/7388–0.

Ver­kehrs­un­fäl­le

Wei­lers­bach. Am Mitt­woch­mor­gen stieß ein Lkw beim Abbie­gen in der Forch­hei­mer Str. mit sei­nem Anhän­ger gegen ein Brücken­ge­län­der aus Holz, wodurch die­ses leicht beschä­digt wur­de. Der Sach­scha­den wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Kir­cheh­ren­bach. Am Mitt­woch­nach­mit­tag fuhr ein 35-jäh­ri­ger Auto­fah­rer aus Nürn­berg von Kir­cheh­ren­bach Rich­tung Pretz­feld. Nach dem Orts­aus­gang in Kir­cheh­ren­bach woll­te der Golf­fah­rer einen vor­aus­fah­ren­den Toyo­ta über­ho­len. Hier­bei über­sah er einen ent­ge­gen­kom­men­den Pkw, wodurch die­ser zu einer Gefah­ren­brem­sung ver­an­lasst wur­de. Nur durch zusätz­li­ches gei­stes­ge­gen­wär­ti­ge Han­deln des Über­hol­ten, wel­cher sei­ner­seits nach rechts aus­wich, konn­te ein schwer­wie­gen­de­rer Zusam­men­stoß ver­hin­dert wer­den. Beim Aus­weich­ma­nö­ver kam es schließ­lich zu einem strei­fen­den Anstoß den bei­den Pkw, eine Kol­li­si­on mit dem Gegen­ver­kehr fand glück­li­cher­wei­se nicht mehr statt. Bei dem Unfall wur­de nie­mand ver­letzt, der Gesamtsach­scha­den beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Eber­mann­stadt. Am Mitt­woch­nach­mit­tag kam es beim Aus­par­ken auf einem Kun­den­park­platz in der Forch­hei­mer Str. zu einem Unfall zwei­er Pkw.

Ein 82-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer stieß hier­bei mit sei­nem Pkw, Audi, gegen die Anhän­ger­kupp­lung eines dane­ben gepark­ten Pkw, Sko­da. Als die Fahr­zeug­nut­ze­rin den Ver­ur­sa­cher auf den Anstoß der Fahr­zeu­ge ansprach, küm­mer­te sich die­ser nicht um eine mög­li­che Scha­dens­re­gu­lie­rung und fuhr statt­des­sen unver­rich­te­ter Din­ge davon. Im Zuge der spä­te­ren Anzei­ge­n­er­stat­tung wegen Ver­kehrs­un­fall­flucht konn­te ein Gesamtsach­scha­den von ca. 500 Euro fest­ge­stellt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Mitt­woch­nach­mit­tag gegen 14:40 Uhr kam es im Bereich der Ade­nau­er­al­lee zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen zwei Fahr­zeu­gen. Eine 37-jäh­ri­ge Audi-Fah­re­rin befuhr die Eisen­bahn­brücke in Rich­tung Ade­nau­er­al­lee. Als sie ver­kehrs­be­dingt abbrem­sen muss­te, bemerk­te die dahin­ter­fah­ren­de 20-Jäh­ri­ge dies jedoch zu spät und fuhr der 37-Jäh­ri­gen von hin­ten auf. Der Sach­scha­den beläuft sich hier­bei auf ca. 600,- Euro. Wäh­rend bei­de Unfall­be­tei­lig­te im Bereich der Unfall­stell­te auf das Ein­tref­fen der Poli­zei war­te­ten, wur­de der Audi der 37-Jäh­ri­gen im Vor­bei­fah­ren von einem Lkw tou­chiert und am hin­te­ren, lin­ken Kot­flü­gel beschä­digt. Ohne sich um die Regu­lie­rung des Scha­dens von ca. 1.500,- Euro zu küm­mern, ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher uner­laubt von der Unfall­stel­le. Der unbe­kann­te Ver­ur­sa­cher, aber auch mög­li­che Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Tel. 09191/7090–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Mitt­woch in der Zeit von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr beschä­dig­te ein bis­her unbe­kann­ter Täter in der Sack­gas­se eine Haus­wand. Der Scha­den wird auf ca. 150,- Euro geschätzt. Mög­li­che Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Tel. 09191/7090–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Forchheim/​Reuth. Am Mitt­woch­abend gegen 18:15 Uhr befuhr ein 64-jäh­ri­ger VW-Fah­rer die B470 von Eber­mann­stadt kom­mend in Rich­tung Forch­heim. Am Orts­ein­gang kam ihm ein bis­her unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer halb­sei­tig auf des­sen Fahr­bahn ent­ge­gen. Es kam zum Zusam­men­stoß der Außen­spie­gel. Ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung von ca. 350,- Euro zu küm­mern, ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher uner­laubt von der Unfall­stel­le. Der unbe­kann­te Ver­ur­sa­cher, aber auch mög­li­che Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Tel. 09191/7090–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

Lich­ten­fels. Am Mitt­woch, gegen 13:00 Uhr woll­te eine 25jährige Frau mit ihrem Pkw in der Bam­ber­ger Stra­ße aus­par­ken. Eine zunächst unbe­kann­te Fahr­zeug­füh­re­rin über­sah dies und fuhr mit dem Fahr­zeug­heck gegen die Fah­rer­tü­re. Die Geschä­dig­te sprach die Unfall­ver­ur­sa­che­rin auf den Vor­fall an, die­se ent­geg­ne­te ledig­lich, dass sie sie über­se­hen hät­te und ent­fern­te sich anschlie­ßend in unbe­kann­te Rich­tung. Die Ver­ur­sa­che­rin konn­te im Anschluss an ihrer Wohn­an­schrift ermit­telt wer­den, sie erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Ver­kehrs­un­fall­flucht. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Gesamt­scha­den von 350 Euro.

Michel­au i. OFr., LKR. Lich­ten­fels. Am Mitt­woch, gegen 07:00 Uhr befuhr ein 36jähriger Mann mit sei­nem Pkw die Kreis­stra­ße LIF 9. Im Begeg­nungs­ver­kehr kam ihm ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer ent­ge­gen, wel­cher gegen sei­nen lin­ken Außen­spie­gel prall­te. Der Spie­gel zer­brach und prall­te anschlie­ßend gegen die Fen­ster­schei­be der Fah­rer­tü­re. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich ohne Anzu­hal­ten in Rich­tung Neu­en­see. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 800 Euro. Zeu­gen die zur Unfall­flucht Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571–9520‑0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fall mit Sachschaden

Michel­au i. OFr., LKR. Lich­ten­fels. Am Mitt­woch­mor­gen befuhr ein 66jähriger Mann mit sei­nem Pkw die Ahorn­stra­ße und woll­te nach links in die Neu­en­seer Stra­ße abbie­gen. Hier­bei über­sah er einen von links kom­men­den, vor­fahrts­be­rech­tig­ten 36jährigen Mann mit sei­nem Trak­tor. Es kam zum Zusam­men­stoß und der Pkw wur­de vom Trak­tor auf den Bord­stein gescho­ben. Ver­letzt wur­de bei dem Zusam­men­stoß glück­li­cher­wei­se nie­mand. Am Pkw, wel­cher nicht mehr fahr­be­reit war, ent­stand ein Scha­den von 7000 Euro. Am Trak­tor ent­stand kein Schaden.