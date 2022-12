Je ein neu­er Mann­schafts­trans­port­wa­gen (MTW) wur­den kurz vor Weih­nach­ten an die Mal­te­ser Wai­schen­feld und den BRK Kreis­ver­band Bay­reuth durch die Fir­ma Com­point-Fahr­zeug­bau aus Forch­heim über­ge­ben. Die Fahr­zeu­ge wur­den vom Land im Rah­men des Zivil- und Bevöl­ke­rungs­schut­zes ange­schafft. Bei den Mal­te­sern gehört der jetzt über­ge­be­ne Mann­schafts-trans­port­wa­gen zum bereits im Jah­re 2015 aus­ge­lie­fer­ten Gerä­te­wa­gen Sani­tät. „Mit die­sem Fahr­zeug wur­de unser Fuhr­park sei­tens des Bun­des ver­voll­stän­digt“, so Chri­stoph Löhr, Lei­ter der Ein­satz­dien­ste der Mal­te­ser Wai­schen­feld. Ins­ge­samt ste­hen den Mal­te­sern am Stand­ort in Wai­schen­feld nun vier Fahr­zeu­ge des Kata­stro­phen­schut­zes, dazu vier glie­de­rungs­ei­ge­ne und ein öffent­lich-recht­li­ches Fahr­zeug zur Ver­fü­gung, die bei Bedarf von rund 50 haupt- und ehren­amt­li­chen Hel­fern rund um die Uhr besetzt wer­den können.