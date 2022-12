Forch­heim. Am Mitt­woch­nach­mit­tag gegen 14:40 Uhr kam es im Bereich der Ade­nau­er­al­lee zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen zwei Fahr­zeu­gen. Eine 37-jäh­ri­ge Audi-Fah­re­rin befuhr die Eisen­bahn­brücke in Rich­tung Ade­nau­er­al­lee. Als sie ver­kehrs­be­dingt abbrem­sen muss­te, bemerk­te die dahin­ter­fah­ren­de 20-Jäh­ri­ge dies jedoch zu spät und fuhr der 37-Jäh­ri­gen von hin­ten auf. Der Sach­scha­den beläuft sich hier­bei auf ca. 600,- Euro. Wäh­rend bei­de Unfall­be­tei­lig­te im Bereich der Unfall­stell­te auf das Ein­tref­fen der Poli­zei war­te­ten, wur­de der Audi der 37-Jäh­ri­gen im Vor­bei­fah­ren von einem Lkw tou­chiert und am hin­te­ren, lin­ken Kot­flü­gel beschä­digt. Ohne sich um die Regu­lie­rung des Scha­dens von ca. 1.500,- Euro zu küm­mern, ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher uner­laubt von der Unfall­stel­le. Der unbe­kann­te Ver­ur­sa­cher, aber auch mög­li­che Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Tel. 09191/7090–0 in Ver­bin­dung zu setzen.