Rund um Weih­nach­ten und den Jahreswechsel

Die bevor­ste­hen­den Fei­er­ta­ge rund um Weih­nach­ten und den Jah­res­wech­sel geben Anlass für meh­re­re Mel­dun­gen, mit denen sich die Stadt Kulm­bach an die Medi­en wendet.

Wochen­markt

Der Wochen­markt fin­det am 24.12.2022, am 28.12.2022, am 31.12.2022, am 04.01.2023 und am 07.01.2023 nur in ein­ge­schränk­ter Form von 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr auf dem Markt­platz statt. Ab dem 11.01.2023 wer­den wie­der mehr Händ­ler mit dem gewohnt viel­fäl­ti­gen Sor­ti­ment mitt­wochs und sams­tags am Markt­platz zu fin­den sein.

Öff­nungs­zei­ten der Stadt Kulm­bach & Eigenbetriebe

Die Stadt­ver­wal­tung, die Städ­te­bau Kulm­bach GmbH sowie die Stadt­wer­ke Kulm­bach und der Tou­ris­mus und Ver­an­stal­tungs­ser­vice der Stadt haben am 26.12.2022 sowie am 06.01.2023 geschlossen.

Die Ser­vice­stel­len Infor­ma­ti­on, Bür­ger­bü­ro, Stan­des­amt, OB-Büro und Bau­ge­neh­mi­gung sind bis 23. Dezem­ber sowie am 27., 28., 29. und 30. Dezem­ber 2022 zu den nor­ma­len Öff­nungs­zei­ten besetzt.

Die Stadt­wer­ke Kulm­bach sind selbst­ver­ständ­lich auch wäh­rend der Fei­er­ta­ge über die bekann­te Stö­rungs­num­mer für Not­fäl­le immer erreich­bar. Sie lau­tet: 09221/90410.

Tou­rist-Infor­ma­ti­on

Am Don­ners­tag, 29.12.2022, und Frei­tag, 30.12.2022, ist die städ­ti­sche Tou­rist-Infor­ma­ti­on in der Buch­bin­der­gas­se 5 wegen Inven­tur­ar­bei­ten für Besu­che­rin­nen und Besu­cher geschlos­sen. Den­noch ist die Tou­rist-Infor­ma­ti­on tele­fo­nisch am Don­ners­tag, den 29.12.2022, von 10:00 bis 15:00 Uhr und am Frei­tag, 30.12.2022, von 10:00 bis 13:00 Uhr erreichbar.

Am 24., 26. und 31.12.2022 sowie am 06.01.2023 hat die Tou­rist-Infor­ma­ti­on eben­falls geschlossen.

Städ­ti­sche Muse­en auf der Plassenburg

Das Deut­sche Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um und das Land­schafts­mu­se­um Ober­main sind am 24., 25. und 31. Dezem­ber 2021 sowie am 01. Janu­ar 2022 geschlossen.

Städ­ti­sche Musikschule

Die Städ­ti­sche Musik­schu­le ist wäh­rend der Baye­ri­schen Weih­nachts­fe­ri­en vom 24.12.2022 bis 06.01.2023 geschlossen.

Hal­len­bad

Das Hal­len­bad hat am 24. und 25.12.2022 geschlos­sen, am 26.12.2022 hat es von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöff­net. An Sil­ve­ster öff­net das Hal­len­bad von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr, an Neu­jahr hat es geschlossen.

Eis­kunst­bahn

Die Eis­kunst­bahn hat am 24.12.2022 sowie am 31.12.2022 geschlossen.

Ver­kehrs­re­ge­lung zum Früh­schop­pen an Hei­lig Abend

In die­sem Jahr wird der belieb­te Früh­schop­pen an Hei­lig Abend in der Obe­ren Stadt wie­der statt­fin­den. Die Obe­re Stadt wird am 24.12.2022 daher ab dem Kreu­zungs­be­reich Marktplatz/​Obere Stadt bis zur Ein­mün­dung in das Obe­re Stadt­gäss­chen in der Zeit von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr für den Ver­kehr kom­plett gesperrt. Die Umlei­tung erfolgt über den Schieß­gra­ben. Dort ist im genann­ten Zeit­raum beid­sei­ti­ges Hal­te­ver­bot ange­ord­net. Die Zufahrt zum Rent­amts­gäss­chen ist nur für Ret­tungs­fahr­zeu­ge möglich.

Nach den Bestim­mun­gen des Fei­er­tags­ge­set­zes sind öffent­li­che Ver­an­stal­tun­gen bis 14.00 Uhr zu been­den, der Außen­aus­schank der Gast­stät­ten muss um 13.00 Uhr ein­ge­stellt wer­den. Ab die­sem Zeit­punkt begin­nen die Kehr- und Auf­räum­ar­bei­ten, die bis 14.00 Uhr abge­schlos­sen sein müssen.

Sper­rungs des Festungs­ber­ges an Silvester

Am 31.12.2022 ist die Zufahrt zur Plas­sen­burg ab 21:00 Uhr bis 01.01.2023 um 2:00 Uhr für den gesam­ten Fahr­zeug­ver­kehr gesperrt. Die­se seit Jah­ren durch­ge­führ­te Sper­rung hat sich im Inter­es­se der Besu­cher der Plas­sen­burg bewährt und wird auch in die­sem Jahr durchgeführt.

Die Bevöl­ke­rung wird mit Blick auf genann­te Ver­än­de­run­gen und Ein­schrän­kun­gen um Ver­ständ­nis gebeten.