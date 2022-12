Weih­nachts­lie­der – wo man die drei Stro­phen noch kennt

Der Forch­hei­mer Mund­art­dich­ter Rein­hold Schmidt war Gast für eine advent­li­che Stun­de im Cari­tas-Pfle­ge­heim St. Mar­tin in Eggols­heim. Mit Weih­nachts­lie­dern zu Akkor­de­on­be­glei­tung und mit klei­nen Gedich­ten und Geschich­ten aus sei­nem umfang­rei­chen frän­kisch-mund­art­li­chen Werk unter­hielt er die Senio­rin­nen und Senio­ren aus den fünf Pfle­ge­grup­pen im geschmück­ten Raum der Cafe­te­ria. Mar­git Knorr, die Lei­te­rin der ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen, die regel­mä­ßig für Unter­hal­tung und Gesang in das Heim kom­men, begrüß­te den Gast. Sie erzähl­te der stau­nen­den Zuhö­rer­schar, dass Rein­hold Schmidt mitt­ler­wei­le sein neun­tes Mundart­buch „Schau mer mal“ her­aus­ge­ge­ben hat und sie freu­te sich, dass er nach der Coro­na-Pau­se zum zwei­ten Mal in Eggols­heim auf­tre­ten konn­te. Mit Freu­de san­gen die betag­ten Herr­schaf­ten die bekann­ten Weih­nachts­lie­der mit, und zwar alle drei Stro­phen. Was Schmidt zu dem Kom­pli­ment ver­an­lass­te, dass das die jün­ge­re Genera­ti­on nicht mehr zusam­men­bräch­te. Bei sei­nen Erzäh­lun­gen rund um die Weih­nachts­krip­pe war schnell die Rei­se in die Kind­heit ange­tre­ten und die Erin­ne­run­gen wur­den von allen bestätigt.

Rein­hold Schmidt wur­de von Mar­git Knorr und ihrer Beglei­te­rin Wal­traud Kraus mit einem Geschenk ver­ab­schie­det und der Gast ver­sprach unter Bei­fall, im näch­sten Jahr wie­der zu kommen.