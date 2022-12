LAU­TER­TAL, LKR. COBURG / BER­LIN. Drei­ste Betrü­ger späh­ten ver­gan­ge­ne Woche Bank­da­ten eines Man­nes aus Lau­ter­tal aus, gene­rier­ten eine digi­ta­le EC-Kar­te und bezahl­ten damit Ein­käu­fe im Wert von meh­re­ren Tau­send Euro. Nun ermit­telt die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg.

Der 57-Jäh­ri­ge erhielt am ver­gan­ge­nen Mitt­woch, 14.12.2022, einen Anruf einer ver­meint­li­chen Spar­kas­sen­mit­ar­bei­te­rin. Die Betrü­ge­rin über­zeug­te ihn, den angeb­lich neu­en AGB online zuzu­stim­men. Hier­für soll­te er sei­ne EC-Kar­te in den TAN-Gene­ra­tor stecken und den aktu­el­len Code an die Anru­fe­rin über­mit­teln. Die­se gene­rier­te mit­tels der aus­ge­späh­ten Trans­ak­ti­ons­num­mer eine digi­ta­le EC-Kar­te, hin­ter­leg­te die­se in Apple Pay und bezahl­te am Don­ners­tag, 15.12.2022, meh­re­re Ein­käu­fe im Gesamt­wert von über 3.000 Euro in einem Ber­li­ner Kauf­haus. Beam­te des Fach­kom­mis­sa­ri­ats für Cybercrime der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg haben nun die Ermitt­lun­gen übernommen.

Die Poli­zei Ober­fran­ken warnt in die­sem Zusam­men­hang vor dem neu­en Betrugsphänomen: