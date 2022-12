Motor-Nüt­zel in Mit­ter­teich: Motor-Nüt­zel eröff­net sei­nen neu­en „SEAT I CUP­RA Showroom“

Motor-Nüt­zel in Mit­ter­teich wird grö­ßer: Der Neu­bau des SEAT I CUP­RA Show­rooms ist nach acht Mona­ten Bau­zeit fer­tig und ergänzt das bestehen­de Volks­wa­gen­Ge­bäu­de. Das Team konn­te bereits im Dezem­ber 2022 in die neu­en Räu­me einziehen.

Die Eröff­nungs­events fin­den im Janu­ar statt, doch los geht es jetzt schon! „Die Mar­ken SEAT und CUP­RA wer­den in dem neu­en Gebäu­de per­fekt in Sze­ne gesetzt und avan­cie­ren damit zu einem ech­ten Aus­hän­ge­schild für Motor-Nüt­zel hier in Mit­ter­teich“, so Motor-Nüt­zel Geschäfts­füh­rer Roman Feh­ling. Rund vier Mil­lio­nen Euro hat die Motor-Nüt­zel Grup­pe in den moder­nen Show­room im spa­ni­schen Flair inve­stiert. Das Gebäu­de über­zeugt nicht nur optisch, son­dern ist auch beson­ders ener­gie­ef­fi­zi­ent, eben­so wie der neue Betriebs­hof, der mit neue­ster Umwelt­tech­nik aus­ge­rü­stet wurde.

Nach­dem Werk­statt, Ser­vice und der SEAT | CUP­RA Ver­kauf bereits im Spät­som­mer 2022 in Mit­ter­teich star­te­ten, kann das Team nun nach einer Über­gangs­lö­sung im Volks­wa­gen­Ge­bäu­de end­lich die neu­en Räu­me bezie­hen. Anders als an den bei­den ande­ren SEAT | CUP­RA Stand­or­ten der Motor-Nüt­zel Grup­pe in Bay­reuth bzw. Scheß­litz, wo bestehen­de Gebäu­de umfang­reich umge­baut wur­den, ist in Mit­ter­teich ein kom­plet­ter Neu­bau für SEAT | CUP­RA ent­stan­den. Und der kann sich sehen las­sen: Der Show­room bie­tet Platz für 11 Neu­fahr­zeu­ge inklu­si­ve Kun­den­aus­lie­fe­rung, Dia­log­an­nah­me, Neben­räu­men und bar­rie­re­frei­en Kun­den­toi­let­ten. „Das Ambi­en­te im spa­ni­schen Flair ist per­fekt auf die Schwe­ster­mar­ken SEAT und CUP­RA abge­stimmt“, so Geschäfts­füh­rer Roman Feh­ling, der alle Bau­pro­jek­te der Motor-Nüt­zel Grup­pe betreut.

Ver­schie­den­ste Möbel mit vie­len Holz­ele­men­ten schaf­fen eine ange­neh­me Wohl­fühl­at­mo­sphä­re für Kun­den und Mit­ar­bei­ter glei­cher­ma­ßen und auch die Far­ben sind durch­dacht: Sowohl im Außen­be­reich als auch innen wur­de dem Cor­po­ra­te Design von SEAT und CUP­RA Rech­nung getra­gen. Eye­cat­cher ist die „Cen­tral Island“ in der Mit­te der Hal­le – ein War­teund Kom­mu­ni­ka­ti­ons­be­reich. In die­ser gemüt­li­chen Lounge im spa­ni­schen Flair kön­nen die Kun­den sich fach­kun­dig bera­ten las­sen und natür­lich die ver­schie­de­nen Fahr­zeu­ge entdecken.

Die Optik ist das eine, das ande­re ist die moder­ne Aus­stat­tung: Dank Mul­ti­me­dia-Tech­nik kann Kun­den direkt am Wunsch­au­to gezeigt wer­den, wel­che Kon­fi­gu­ra­ti­ons­mög­lich­kei­ten es gibt. Ein ech­ter Plus­punkt bei der Beratung.

Neben dem Neu­bau wur­de auch das Are­al selbst groß­zü­gig ange­legt und bie­tet neben einer neu­en Kun­den­ein­fahrt auch einen erwei­ter­ten Kun­den­park­platz. Zudem wur­de auch ein Ver­kaufs­platz für 150 Gebraucht­wa­gen geschaf­fen – Fahr­zeu­ge, die hier ver­kauft wer­den, tra­gen das Qua­li­täts­sie­gel „Audi Gebraucht­wa­gen :plus“ oder „Welt­Au­to“.

Eröff­nungs­events im Janu­ar: After-Work-Par­ty und Vereinscup

Am Sams­tag, dem 21. Janu­ar 2023, wird die Eröff­nung des neu­en Show­rooms sowie des gesam­ten Auto­mo­bil-Zen­trum-Mit­ter­teich offi­zi­ell gefei­ert – zusam­men mit vie­len Part­nern und Kun­den. Dabei sol­len auch die Ver­ei­ne aus der Regi­on ein­be­zo­gen wer­den, die schließ­lich für den beson­de­ren Zusam­men­halt der Men­schen in der Regi­on ste­hen. Des­halb ver­an­stal­tet Motor-Nüt­zel den ersten Ver­eins­cup in Mit­ter­teich. Hier sol­len sich die ört­li­chen Ver­ei­ne in ver­schie­de­nen Dis­zi­pli­nen mit­ein­an­der mes­sen, bei­spiels­wei­se beim Räder­wech­seln oder Aus­fül­len eines Führerscheinbogens.

Anläss­lich der Eröff­nung ist außer­dem für Part­ner und Kun­den eine exklu­si­ve After-Work­Par­ty am 19. Janu­ar 2023 in den neu­en Räum­lich­kei­ten geplant.

Die Motor-Nüt­zel Gruppe

Motor-Nüt­zel gehört mit über 1.000 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern an 12 Stand­or­ten zu einer der größ­ten Auto­h­aus­grup­pen in Nord­bay­ern. Seit Okto­ber 2018 gehö­ren fünf Betrie­be der ehe­ma­li­gen Ens­lein & Schön­ber­ger GmbH zur Fir­men­grup­pe. Das Pro­dukt­port­fo­lio erstreckt sich über die Kon­zern­mar­ken Audi, ŠKO­DA, Volks­wa­gen und Volks­wa­gen Nutz­fahr­zeu­ge sowie Seat und Cup­ra. Ab Dezem­ber 2022 erwei­tert sich das Port­fo­lio um Silence, ab Früh­jahr 2023 um Toyo­ta. Als auto­mo­bi­ler Full-Ser­vice-Anbie­ter ver­kauft Motor-Nüt­zel rund 10.000 Fahr­zeu­ge im Jahr und bie­tet stets einen sofort ver­füg­ba­ren Fahr­zeug­be­stand von über 1.000 Model­len an.

Den Grund­stein leg­te Hans Nüt­zel 1931 mit der Eröff­nung einer Motor­rad­werk­statt in Bay­reuth – dem heu­ti­gen Fir­men­sitz der Grup­pe. Nach­dem das Ehe­paar Nüt­zel kin­der­los blieb, grün­de­te Emma Nüt­zel im Jah­re 1981 die gemein­nüt­zi­ge, mild­tä­ti­ge Hans und Emma Nüt­zel Alten­stif­tung zugun­sten alter und inva­li­der Ein­woh­ner der Stadt Bay­reuth und ihrer Umge­bung. Die Stif­tung ist seit­her allei­ni­ge Gesell­schaf­te­rin der Motor-Nüt­zel GmbH.