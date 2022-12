Spen­den­über­ga­be im Landratsamt

Auch die­ses Jahr hat Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann zum Jah­res­en­de aus sei­nem per­sön­li­chen Ver­fü­gungs­fonds zahl­rei­che Orga­ni­sa­tio­nen, in denen sich vie­le mit gro­ßem Enga­ge­ment für bedürf­ti­ge Men­schen ein­set­zen, mit Spen­den in Höhe von ins­ge­samt 5.600 Euro bedacht und damit deren wert­vol­le Arbeit honoriert.

Trotz man­cher Besorg­nis und Ängst­lich­keit gegen­über dem Frem­den gibt es viel ehren­amt­li­che Hilfs­be­reit­schaft in den Städ­ten und Gemein­den, dies kommt in den zahl­rei­chen Hel­fer­krei­sen, die es sich zur Auf­ga­be machen, Geflüch­te­te in allen Belan­gen zu unter­stüt­zen, zum Ausdruck.

Spen­den erhiel­ten die Flücht­lings­hil­fe Bad Berneck, die Unter­stüt­zer­grup­pe Hotel Gold­kro­nach sowie die Unter­stüt­zer­krei­se Peg­nitz, War­men­stein­ach, Fich­tel­berg und Bischofs­grün, die sich hilfs­be­reit um Geflüch­te­te küm­mern, eben­so wie die die Tafeln Hollfeld, Peg­nitz und Bay­reuth. Auch die Kurier-Stif­tung „Men­schen in Not“ und die Akti­on „Schmücken und Hel­fen“ der Nord­baye­ri­schen Nach­rich­ten wur­den mit einer Spen­de bedacht.

Auch die Jugend­stif­tung des Land­krei­ses Bay­reuth, die die viel­fäl­ti­ge Jugend­ar­beit in unse­ren Ver­ei­nen und Ver­bän­den för­dert und sozi­al schwä­che­re Fami­li­en unter­stützt, darf sich über eine Zuwen­dung freuen.

„Ein herz­li­ches Dan­ke­schön allen, die sich mit gro­ßem Enga­ge­ment für bedürf­ti­ge Men­schen ein­set­zen, sich dem Mit­ein­an­der ver­pflich­ten und für eine geleb­te Will­kom­mens­kul­tur ein­tre­ten“, so Wie­de­mann anläss­lich der Spen­den­über­ga­be am Dienstag.