„Ein Jahr der Ver­än­de­run­gen“ ist vorbei

Am ver­gan­ge­nen Sams­tag, den 17.12.2022, fand die Weih­nachts­fei­er und damit ver­bun­den der Jah­res­ab­schluss der BRK Bereit­schaft Forch­heim statt. Die­ser Abend wird genutzt, um auf das ver­gan­ge­ne Jahr zurück zu blicken und den Ehren­amt­li­chen für die gelei­ste­ten Stun­den zu danken.

Bereit­schafts­lei­ter Seba­sti­an Wolf begann das Jahr mit den Wor­ten: „Es war ein Jahr der Ver­än­de­run­gen“, das noch unter stren­gen Coro­na Auf­la­gen begon­nen habe und in dem zunächst Abstän­de ein­ge­hal­ten, Mas­ken getra­gen und Test vor­ge­legt wer­den muss­ten. Schon im Früh­jahr konn­ten dann aber nach und nach test- und mas­ken­frei wie­der Aus­bil­dun­gen und Schu­lun­gen durch­ge­führt wer­den, was den Weg zurück in die Nor­ma­li­tät ermög­lich­te und die ehren­amt­li­chen Helfer*innen wie­der stär­ker zusam­men­ge­bracht hat. Dass dies wich­tig und not­wen­dig war, zeig­te ein­drucks­voll die Bilanz des Jah­res 2022: über 14.000 ehren­amt­li­che Stun­den wur­den allein in der BRK Bereit­schaft Forch­heim gelei­stet. Bei rund 100 Ver­an­stal­tun­gen, Dien­sten, Ein­sät­zen, Aus­bil­dun­gen, Wei­ter­bil­dun­gen, Lehr­gän­gen oder auch wich­ti­gen Arbeits­dien­sten haben die Bereit­schaft­ler viel gelei­stet, Men­schen gehol­fen und das BRK wür­dig repräsentiert.

Auch Micha­el Fees, Kreis­be­reit­schafts­lei­ter, bedank­te sich bei allen Kräf­ten: „Das, was in den ver­gan­ge­nen Jah­ren gelei­stet wur­de, kann nicht in Wor­ten beschrie­ben wer­den.“ Ein Dan­ke wäre für ihn das Min­de­ste, er ist stolz dar­auf im Land­kreis Forch­heim solch enga­gier­te Ehren­amt­li­che anzu­tref­fen und gemein­sam mit ihnen die Wer­te des Roten Kreu­zes zu ver­tre­ten. Auch in sei­ner zwei­ten Funk­ti­on als Vor­stands­vor­sit­zen­der des BRK Kreis­ver­ban­des Forch­heim nann­te er vie­le Pro­jek­te, die für das Ehren­amt umge­setzt und in die Wege gelei­tet wer­den konn­ten. Dar­un­ter befin­den sich auch wich­ti­ge Anschaf­fun­gen und Ver­än­de­run­gen an der Infra­struk­tur, die die Ein­satz­kräf­te nach­hal­tig unter­stüt­zen sol­len und die Grund­la­ge dafür bil­den, dass die Kräf­te auf dem aktu­el­len Stand der Tech­nik blei­ben, um adäquat Men­schen­le­ben zu ret­ten. Den Dan­kes­wor­ten schließt sich auch Micha­el Hof­mann MdL an, er beschrieb die Stun­den und die ehren­amt­li­che Tätig­keit mit „einer unglaub­li­chen Lei­stung“, die er in sei­ner Funk­ti­on als Vor­stands­mit­glied wei­ter vor­an­trei­ben will. Hof­mann beton­te, dass beson­ders im Ehren­amt Freund­schaf­ten und Ver­bin­dun­gen fürs Leben geschlos­sen wer­den kön­nen, wie sie kaum ander­wei­tig gefun­den wer­den kön­nen und die jede Mühe und jeden Ein­satz wert sind.

Abschlie­ßend wur­den ver­dien­te Mit­glie­der für ihr lang­jäh­ri­ges Enga­ge­ment geehrt, dar­un­ter auch Ehrun­gen, die aus den ver­gan­ge­nen „Coro­na“ Jah­ren nach­ge­holt wur­den. Im Bild sind die Geehr­ten für 5, 10, 15 bzw. 25 Jah­re Mit­glied­schaft im BRK zu finden.

5 Dörf­ler Ben­ja­min, Schwarz­mann Flo­ri­an, Still­ke­rich Isa­bel­la, Hant­ke Corin­na, Hyl­la Thomas

10 Wei­den­ham­mer Katharina

15 Lunz Lukas, Wei­den­ham­mer Daniel

25 Schmidt­lein Armin, Hant­ke Edmund

Aus­bil­der Ger­hard Hoch wur­de in die­sem Rah­men für sei­ne Arbeit in der Erste-Hil­fe- und Sani­täts­aus­bil­dung, für die er sich seit 1982 ein­setzt, mit dem Ehren­zei­chen in Sil­ber für Aus­bil­der des BRK ausgezeichnet.