Mit dem neu­en Band der Isar-Detek­ti­ve im Gepäck hat der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Hol­ger Dre­mel die Grund­schu­le Königs­feld besucht. Im Rah­men eines Wett­be­werbs zum bun­des­wei­ten Vor­le­se­tag hat­te Dre­mel vor eini­gen Wochen Schu­len im Land­kreis Bam­berg dazu auf­ge­ru­fen, sich für das Vor­le­se­aben­teu­er zu bewerben.

„Ich war von den vie­len Bewer­bun­gen über­wäl­tigt. Daher habe ich mich dazu ent­schlos­sen, in die­sem Jahr gleich drei Sie­ger aus­zu­lo­sen“, freut sich Dre­mel. Neben Königs­feld liest der Abge­ord­ne­te daher in den kom­men­den Tagen außer­dem noch in Kem­mern und Scheß­litz vor.

„Vor­le­sen hat einen sehr posi­ti­ven Ein­fluss auf die Ent­wick­lung von Kin­dern! Kin­der, denen regel­mä­ßig vor­ge­le­sen wird, ver­fü­gen über einen deut­lich grö­ße­ren Wort­schatz als Gleich­alt­ri­ge ohne Vor­le­se­er­fah­rung, haben im Schnitt bes­se­re Noten und spä­ter mehr Spaß am Selbst­le­sen und im Umgang mit Tex­ten. Daher ist es wirk­lich scha­de, dass immer weni­ger Kin­der vor­ge­le­sen bekom­men“, so der Abge­ord­ne­te abschließend.

Nach einem span­nen­den Aus­zug aus dem neu­en Band „Eine Fal­le für die Fahr­rad­die­be“, hat der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te allen Kin­dern der Klas­se 2/3 der Grund­schu­le Königs­feld noch eine eige­ne Aus­ga­be der Isar-Detek­ti­ve geschenkt.