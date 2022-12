Wär­me­ver­sor­gung vor­aus­sicht­lich gegen Mit­tag wie­der möglich

Am Mon­tag, 19. Dezem­ber 2022 kam es am Abend in einem Heiz­werk der N‑ERGIE in Brei­ten­güß­bach zu einer Störung.

Techniker*innen der N‑ERGIE sind aktu­ell vor Ort und arbei­ten mit Hoch­druck dar­an, so dass die Wär­me­ver­sor­gung vor­aus­sicht­lich gegen Mit­tag wie­der her­ge­stellt wer­den kann.

An das Wär­me­netz sind die Schu­le, eine Mehr­zweck­hal­le, der Bau­hof der Gemein­de, Gewer­be­ein­rich­tun­gen sowie Pri­vat­häu­ser ange­schlos­sen. Das Heiz­werk wird über einen Holz­hack­schnit­zel­kes­sel mit einer Lei­stung von 800 Kilo­watt sowie einen Heiz­öl­kes­sel betrieben.

Grund für den Aus­fall war ein Feh­ler in der Zufuhr der Holz­hack­schnit­zel. Nor­mal­wei­se wür­de in einem sol­chen Fall der Ölkes­sel ein­sprin­gen. Die­ser ist aktu­ell aller­dings wegen Repa­ra­tur­ar­bei­ten außer Betrieb.

Die N‑ERGIE bedau­ert die Beein­träch­ti­gun­gen und bit­tet die betrof­fe­nen Kund*innen um Verständnis.