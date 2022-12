Im Rah­men der Weih­nachts­fei­er der Kreis­hand­wer­ker­schaft Forch­heim durf­te Johan­nes Lan­ge, Ober­mei­ster und Vor­stands­mit­glied des Fach­ver­ban­des Schrei­ner­hand­werk Bay­ern, zwei Gol­de­ne Ehren­na­deln an zwei ver­dien­te Schrein­er­kol­le­gen über­rei­chen: Zum einen an Chri­sti­an Hüm­mer, lang­jäh­ri­ger Vor­sit­zen­der des Gesel­len­prü­fungs­aus­schus­ses der Schrei­ne­r­in­nung Forch­heim sowie an Adolf Schramm, lang­jäh­ri­ger Kas­sier und enga­gier­tes Vor­stands­mit­glied der Schrei­ne­r­in­nung Forchheim.

Die Forch­hei­mer Schrein­er­kol­le­gen bedan­ken sich für die gelei­ste­te ehren­amt­li­che Arbeit und wün­schen den bei­den alles Gute für die Zukunft, vor allem Gesundheit!